La federación vecinal de Gijón alerta de que las listas de espera "siguen creciendo": reunión con el Comité de Huelga Médico para escuchar sus reivindicaciones

La Federación de Asociaciones Vecinales de la Zona Urbana de Gijón (FAV) celebró este martes una comisión de salud que contó con la presencia del Comité de Huelga Médico de cara a conocer sus reivindicaciones y el estado de las negociaciones con el Principado. "El conflicto repercute a los sanitarios y a los pacientes", manifestó Manuel Cañete, presidente de la FAV, que lamentó que las listas de espera "siguen creciendo" y abogó por reforzar el sistema de Atención Primaria.

Los vecinos también instaron a mejorar las guardias y a "ajustar el sistema laboral a las horas reales de trabajo". En ese sentido, la federación hablará con la Plataforma por la Salud y Sanidad Pública de Asturias de cara a valorar posibles concentraciones para solicitar estas mejores del sistema público regional. Hay, asimismo, preocupación por la inminente llegada del verano, en el que "disminuyen las atenciones".