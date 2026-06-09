El gijonés Pedro Herce, exgerente de Cruz Roja, nombrado director de Gestión del Hospital Universitario de Marqués de Valdecilla, con 6.000 trabajadores

El gijonés Pedro Herce Álvarez (Gijón, 1965), miembro de la dirección del Hospital de la Cruz Roja durante veinte años -de los cuales 6 en el cargo de gerente- ha sido nombrado por el consejero de Salud de Cantabria, César Pascual, nuevo director de Gestión y Servicios Generales de Atención Especializada del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Uno de los grandes centros de atención especializada del país, y una referencia en la Cornisa Cantábrica para patologías y procedimiento de elevada complejidad. Es además un gran buque sanitario, con una plantilla de más de 6.000 profesionales y un presupuesto aprobado para este año de algo más de 550 millones de euros.

"Es un reto profesional importante", reconocía ayer Pedro Herce, gijonés del barrio de La Arena y licenciado en Derecho y especializado en derecho de empresa y gestión sanitaria, que en la actualidad estaba ocupando un puesto en la asesoría jurídica de la gerencia del Hospital de Cabueñes. Un puesto al que llegó hace algo más de un año, tras cesar en la gerencia del Hospital de Jarrio, puesto que ocupó durante algo más de 12 meses.

Como responsable de la dirección de Gestión y Servicios Generales del área I cántabra, a la que pertenece el Hospital de Valdecilla, Herce estará al frente de los temas económico financieros, de la contratación de bienes y servicios así como de mantenimiento e instalaciones, y de los temas relacionados con recursos humanos. Y entre los proyectos que tendrá que dimensionar y participar activamente le tocará la puesta en marcha de la Unidad de Protonterapia, un hito en la apuesta de la Consejería de Salud de Cantabria por dotar a Valdecilla de la tecnología más avanzada en oncología radioterápica, por lo que significa de incorporar recursos punteros en el tratamiento del cáncer que se acometen con fondos propios.

12 unidades de referencia

Valdecilla, además, destaca por contar con 12 centros o unidades de referencia acreditados para patologías y procedimientos de elevada complejidad, entre ellos 9 Centros, Servicios y Unidades de Referencia a nivel nacional del Sistema Nacional de Salud y 3 Redes Europeas de Referencia. Entre esos se incluyen unidades de referencia en trasplantes (pulmonar, hematopoyético infantil), patologías vasculares, enfermedades autoinmunes, ataxias, paraplejias y cirugía reconstructiva.

Pedro Herce acumula una gran experiencia laboral en el sistema sanitario, conociendo tanto la sanidad concertada como la pública en profundidadl. Comenzó en el hospital de Cruz Roja de Gijón como administrativo y pasó por las áreas de gestión, recursos humanos -fue jefe de personal- y la subdirección del centro en lo que fueron muchos años de trabajo mano a mano con el que fuera gerente, Carlos Prieto. Hasta que le tocó darle el relevo en el puesto. En 2019 pasó al Sespa, para formar parte de la asesoría jurídica a la Dirección del Área de Salud V pero ese mismo año, en noviembre, Cantabria recurría a sus servicios y le nombró gerente del Hospital de Sierrallana donde estuvo casi cuatro años, para volver a Asturias y acabar ocupando el puesto de gerente de Jarrio.

Su salida del centro, un año después, provocó malestar entre representantes sindicales que valoraban el trabajo que había hecho en el área. Desde el Sespa se creyó necesario buscar un perfil "más asistencial" para la gerencia, destacando entonces la aportación del gijonés que "en un momento de transición ha logrado la mayoría de los objetivos planteados en este periodo, como mejorar las demoras y la capacidad asistencial en especialidades con escasez de profesionales como dermatología, oftalmología o cirugía", según el SESPA.