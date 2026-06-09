Grave accidente laboral en la plaza Mayor de Gijón: trasladan al Hospital de Cabueñes a un joven operario sobre el que cayó una caja fuerte

Grave accidente en la plaza Mayor de Gijón. Un joven operario de 22 años y de iniciales M. M. R. tuvo que ser trasladado en torno a las 10.00 horas en UVI Móvil al Hospital de Cabueñes después de que cayera sobre él una caja fuerte de grandes dimensiones que estaba sacando de un camión. Según testigos de lo ocurrido, el accidente se produjo a raíz de que la rampa de ese vehículo cediera. Fue entonces cuando la caja fuerte cayó encima de este joven, que quedó atrapado, sufrió varias contusiones y tuvo que ser liberado por vecinos y trabajadores de la zona.

Algunos transeúntes, esta mañana, a escasos metros de la caja fuerte. / Juan Plaza

Tras recibir esos primeros auxilios, los sanitarios llegaron en una UVI Móvil a la plaza Mayor, donde se había generado una sensación de angustia entre los presentes. También se personaron en el ágora gijonesa agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Los sanitarios trasladaron al Hospital de Cabueñes en la UVI Móvil a este joven cuyo pronóstico todavía es desconocido. Según fuentes consultadas "su vida no corre peligro" y existe "la posibilidad de que tenga varias fracturas en zonas como la pelvis y las piernas fruto de las contusiones".

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Dos horas después de lo sucedido, algunos operarios de la empresa privada en la que trabaja el joven continuaban desarrollando sus respectivas tareas con las cajas fuertes.