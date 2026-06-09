El instituto Universidad Laboral de Gijón celebra su graduación: 230 alumnos cierran una etapa
La ceremonia tuvo lugar en el teatro de la Laboral, muy próximo al centro educativo
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S. G.
El instituto Universidad Laboral de Gijón celebró este martes su acto de graduación en el teatro del complejo anexo a su centro educativo. Los estudiantes se engalanaron para la ocasión y vivieron una emotiva ceremonia acompañados por familiares, profesores y amigos.
Todos compartieron recuerdos y anécdotas de su paso por el instituto, uno de los que tiene mayor número de estudiantes en Asturias. De hecho, fueron 230 los alumnos que se graduaron en una gala en la que no faltó la música.
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