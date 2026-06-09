El joven operario al que se le cayó una caja fuerte en la plaza Mayor de Gijón sufre una fractura de pelvis

Grave accidente laboral en plena plaza Mayor de Gijón. Un operario avilesino de apenas 22 años resultó este martes herido de consideración después de que cayese sobre él una caja fuerte de grandes dimensiones que estaba sacando de un camión. Según testigos del incidente, la plataforma elevadora, por causas que se investigan, cedió y provocó que la caja se fuese contra el joven, que quedó atrapado. La ayuda de vecinos y trabajadores de la zona permitió liberar al afectado, que responde a las iniciales M. M. R. y quien fue posteriormente trasladado al Hospital de Cabueñes. Las consecuencias del accidente fueron importantes: fractura de pelvis inestable, hematoma pélvico y fractura de dos vértebras lumbares.

Los hechos ocurrieron a alrededor de las diez de la mañana y en un punto de la ciudad con constante movimiento, una plaza Mayor en la que se encuentra precisamente la Casa Consistorial. Fueron las personas que en ese momento se hallaban por allí quienes proporcionaron los primeros auxilios al operario hasta la llegada de la UVI Móvil. También se desplazaron al ágora agentes de la Policía Nacional y Local para recabar datos del desafortunado incidente de cara al comienzo de las pertinentes pesquisas que esclarezcan lo sucedido.

Fue necesaria la intervención de otro camión para retirar del suelo la caja fuerte que cayó durante esas maniobras de carga y descarga. El suceso generó la curiosidad de los transeúntes de la concurrida plaza, en la que paralelamente se acometían otras labores en la fachada del Ayuntamiento. El joven apenas lleva un par de meses en la empresa y no tuvo margen de reacción para evitar que la caja fuerte se abalanzara sobre su cuerpo. Fue la parte inferior del mismo la que se produjo el brutal impacto, que obligó a una operación de urgencia en Cabueñes.

CC OO pide "depuración de responsabilidades"

Al respecto se pronunció la Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Gijón, que deseó una "pronta recuperación" al operario y mostró su "estupor" por lo ocurrido. "¿Cómo es posible que, en pleno centro de Gijón, a la vista de todo el mundo, se puedan realizar este tipo de maniobras sin contar con las medidas de protección básicas?", se preguntaron desde CC OO. La organización sindical reclamó una "exhaustiva investigación" y una "depuración de responsabilidades" tanto de la empresa de transportes como de quien contratase sus servicios "sin tener en cuenta que se cumplieran los protocolos de prevención de riesgos laborales y de seguridad en el trabajo".

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"Es inconcebible cómo se realiza una maniobra de riesgo con carencia absoluta de medidas de seguridad y prevención y ninguna autoridad interviene en pararla", lamentaron desde CC OO. "La siniestralidad laboral es una lacra que se cobra la vida de decenas de personas cada año y de la que parece que el empresariado se ha desentendido completamente", sentenciaron. Resta ahora por discernir los motivos por los que se desencadenó el incidente y por qué la plataforma no pudo soportar el peso de la gigantesca pieza.