La "marea rosa" volverá a tomar Gijón: estas son las claves de la Carrera de la Mujer

Gijón acogerá el domingo 21 de junio una nueva edición de la Carrera de la Mujer de Central Lechera Asturiana. Las claves del evento fueron presentadas este martes en el Ayuntamiento de Gijón. La línea de salida de la carrera estará situada en la avenida Albert Einstein y, la meta, en el centro ecuestre de Las Mestas. La carrera, que arrancará a las 10.00 horas, tendrá un recorrido de unos 5 kilómetros que irán seguidos de una hora de entrenamiento físico y aeróbic.

Este año, una de las entidades que se beneficiará de la carrera será Corazones Solidarios Asturias, una asociación que crea almohadas con forma de corazón para facilitar la recuperación de mujeres que han pasado por una intervención de cáncer de mama. La organización donará 1.370 € para cubrir los costes de la tela de estos cojines terapéuticos para la edición de 2027.

Asimismo, se han destinado cincuenta dorsales solidarios en apoyo de la Asociación Galbán, una entidad centrada en apoyar a niños con cáncer y a sus familias. Los beneficios que se obtengan en el merchandising irán para la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA). Por otro lado, la organización aportará 100.000 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Noticias relacionadas

Antes de la carrera, el sábado 20 de junio será el turno de la tradicional feria para corredores, que se llevará a cabo de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas en el Palacio de Deportes de La Guía.