Dos meses para renovar la principal calle del campus de Gijón: nuevo pavimento y más aceras

El Ayuntamiento acaba de sacar a licitación las obras de mejora de la calle Blasco Garay, en el campus universitario, cuya titularidad la Universidad de Oviedo ha cedido al Ayuntamiento en el marco de un convenio de colaboración. La obra incluye la renovación del pavimento de calzada y la adecuación de parte de las aceras. Blasco Garay incluirá un nuevo tramo de En este proyecto se incluye la ejecución de un nuevo tramo de acera para conectarla con la existente en la avenida del Jardín Botánico. El plazo de ejecución es de dos meses y el presupuesto estimado de 250.000 euros (IVA incluido).

Aunque la mutación demanial interadministrativa del vial tiene carácter indefinido el convenio es por un año, con la posibilidad de prorrogarse otro mas, y compromete una inversión de hasta 300.000 euros de las arcas municipales. La adecuación de la calle Blasco Garay es el elemento principal del acuerdo pero no el único en materia de mejoras de movilidad.

El convenio también compromete una mejora de las sendas peatonales del paseo fluvial del Peñafrancia, la instalación de aparcabicis dentro de una renovación del mobiliario urbano, la implantación de un carril bici que conecte el ámbito con la red urbana existente y la ejecución de un enlace entre la biblioteca del Aulario y el Jardín Botánico. Además, y a partir de un acuerdo previo con la Universidad a través de su Vicerrectorado de Sostenibilidad y Digitalización, se diseñará un nuevo trazado de las líneas del autobús municipal que garanticen el servicio al campus universitario.

Eso son acciones a ejecutar pero en el texto del convenio se deja claro también que cuando la calle Blasco Garay deje de ser responsabilidad de la Universidad de Oviedo y pase a ser municipal, «el Ayuntamiento mantendrá la estructura actual de cara a los servicios universitarios sin que ese acto suponga un gravamen para la Universidad con la incorporación de vados en las entradas de los actuales parkings o la incorporación de plazas de aparcamiento en el interior del campus». Además, el Ayuntamiento tendrá que consensuar con la Universidad cuestiones como la velocidad o el sentido de circulación en ese vial y facilitará el uso de la calle para actividades, por ejemplo deportivas, que impulse la Universidad pública.

El concejal Gilberto Villoria y la arquitecta María Méndez, con el albergue de Vicasa al fondo. / Juan Plaza

Por otro lado, y sin salirse del área de contratación, está abierta la licitación del mobiliario para el futuro albergue de peregrinos de Vicasa, en La Calzada. Un contrato con un presupuesto base de unos 110.000 euros. El lote 1 incluye camas y textiles y el 2 papeleras, portaequipajes, lámparas, percheros, televisores, paragüeros, dispensadores de toallas, felpudos, mesas, bancos,armarios...

En total el albergue turístico tiene 62 plazas. De ellas, 52 están en habitaciones grupales: dos habitaciones de 20 plazas y otras tres de cuatro plazas cada una.