El Pueblu d'Asturies realza la fotografía social de Mario Pascual con la exposición "Vidas de un mismo tiempo"

Una exposición de 155 fotografías para realzar la figura de Mario Pascual. El Muséu del Pueblu d'Asturies inauguró este martes la muestra "Vidas de un mismo tiempo. Fotografía social de Mario Pascual, 1959-1970", un compilado de obras del artista de la Cuenca del Nalón, encuadrado en la denominada fotografía social de mediados del pasado siglo y fallecido en 2012. Fue su hija, Isabel Pascual González, quien donó en 2019 al Pueblu d'Asturies un archivo de unos 50.000 negativos en blanco y negro y color en distintos formatos. El ámbito laboral abarca una significativa parte de la exposición, en la que también hay espacio para los retratos. Se reflejan, por ejemplo, las condiciones de trabajo en la mina, la industria, el campo o el mar en Asturias. También destacan series dedicadas al mundo de la cultura y las que tienen como protagonistas a marginados y aquellas personas que hasta la fecha no solían tener cabida en la fotografía.

Mario Pascual se formó en el estudio de Foto Wanker antes de abrir el suyo propio en Sama. En 1954 inicia una nueva etapa con la apertura de una tienda en la misma localidad a la que luego se sumaron otras en La Felguera y Oviedo. Eran establecimientos que sobresalían por su calidad e innovación técnica. Pascual, entre otras cosas, realizaba reportajes de boda, comuniones y retratos de estudio, así como fotografía para industrias, con el objeto de documentar sus instalaciones o productos, entre ellas Duro Felguera, Ensidesa, Hidroeléctrica del Cantábrico, Minas de Moncabril o Fábrica de San Claudio.

La obra de Pascual trascendió del ámbito profesional para ubicarse en un terreno más personal y comprometido con la realidad social de su tiempo. Su mirada abarcó un amplio espectro de la sociedad, con una especial sensibilidad hacia aquellas personas que habitan en sus márgenes. Este enfoque entroncaba con la corriente de la fotografía social, que comenzó a fraguarse en España a partir de 1956 con colectivos como la Agrupación Fotográfica Almeriense (AFAL) y fotógrafos que, sobre todo en Madrid y Barcelona, compartían los ideales de una fotografía realista y crítica.

Mario Pascual mantuvo conexión con estas sensibilidades. Sus fotos se publicaron en las revistas Asturias Semanal y Gaceta Ilustrada, de Barcelona. Además, participó en diversas exposiciones, sobresaliendo las realizadas en 1963 en la Sala Quixote, de Madrid, o en 1965 para la Obra Social y Cultura de la Caja de Ahorros de Asturias o el Centro Nacional de Difusión Cultural de Francia. "Las imágenes de Mario Pascual son un testimonio singular e imprescindible en la fotografía asturiana entre 1959 y 1970", ensalzan desde la Fundación Municipal de Cultura.

En la nueva exposición del Pueblu d'Asturies, que podrá visitarse hasta el 31 de diciembre, adquiere gran protagonismo el retrato como herramienta de lectura social. Numerosas fotografías reflejan las condiciones de trabajo en la industria, la mina, el campo o el mar en la región. Mario Pascual, asimismo, también elaboró otra serie de retratos, como obras de carácter más privado con familia y amigos y otras centradas en colectivos hasta entonces "ocultos" como la pobreza infantil, la vejez, el pueblo gitano o las condiciones de vida en los barrios obreros. O una última en la que expresaba su conexión con la intelectualidad del momento.

A la presentación acudieron Montserrat López Moro, concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas; Juaco López, director del Muséu del Pueblu d’Asturies; e Isabel Pascual, hija del fotógrafo. Para acercar su obra, están programadas varias visitas guiadas gratuitas a la exposición. La primera de ellas será este sábado, a las 12.00 horas. No se requiere inscripción previa.