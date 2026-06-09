La Feria de San Antonio reivindica el peso del campo en Gijón con más de 360 animales, talleres, gastronomía y folclore

El recinto ferial Luis Adaro volverá a convertirse este fin de semana en el gran escaparate del mundo rural gijonés. La Feria de San Antonio celebrará una nueva edición entre el viernes y el domingo con más de 360 animales, cerca de 800 escolares, una treintena de puestos de artesanía y alimentación y una amplia programación de talleres, gastronomía, música tradicional y actividades para toda la familia.

La cita fue presentada este martes por representantes del Ayuntamiento, la Cámara de Comercio de Gijón, la Cooperativa Asturiana de Control Lechero (Ascol) y Caja Rural de Gijón, entidades que colaboran en la organización del evento. “San Antonio no es únicamente una feria ganadera o un evento sectorial más. Es una expresión clara de lo que somos como ciudad, una comunidad que reconoce, valora y protege a su medio rural como parte esencial de su identidad”, destacó el concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera.

Cerca de 800 escolares abrirán la feria

La programación arrancará el viernes con una jornada dedicada a los centros educativos. Un total de 796 alumnos de más de una docena de colegios participarán en talleres para acercarse al mundo rural y a las tradiciones asturianas.

Los escolares podrán conocer el trabajo de las explotaciones ganaderas, descubrir el ciclo de la leche, la cultura sidrera, la apicultura o los juegos tradicionales. También habrá actividades relacionadas con la agricultura, el mundo ecuestre y las diferentes especies ganaderas presentes en el recinto. Desde la organización consideran que esta vertiente educativa es una de las claves del evento. “Ellos representan la garantía de que nuestras tradiciones tienen relevo”, señaló Junquera.

Más de 360 animales y una treintena de puestos

Uno de los principales atractivos volverá a ser la exposición ganadera. El secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, Álvaro Alonso, explicó que el público podrá contemplar más de 360 ejemplares de distintas especies y razas.

Aves, conejos, cabras, cerdos, caballos, burros y otros animales compartirán protagonismo con una zona comercial formada por 32 puestos dedicados a la artesanía, los productos agroalimentarios, la alimentación local y la maquinaria agrícola.

La feria incluirá además demostraciones de oficios tradicionales como talla de madera, cestería, cerámica, forja o elaboración artesanal de distintos productos. “Se ha hecho un esfuerzo especial para que esta cita no pierda ni un ápice de su atractivo y siga acercando a toda la ciudadanía el potencial del sector primario y del medio rural”, señaló Alonso.

Un año marcado por las restricciones sanitarias

La principal novedad de esta edición llegará precisamente por una ausencia. El tradicional concurso regional de ganado frisón no podrá celebrarse debido a las restricciones sanitarias derivadas de las enfermedades que afectan actualmente al sector. “Para nosotros es un año un poco atípico. Estamos contentos de participar, pero también tristes por no poder celebrar el concurso regional de la raza frisona”, explicó José Emilio García, presidente de Ascol.

Pese a ello, la cooperativa mantendrá buena parte de su programación habitual mediante charlas técnicas, reconocimientos a explotaciones destacadas y la séptima subasta de Ascol, que este año se centrará en material genético y embriones en lugar de animales vivos.

Cachopo, sidra y juegos tradicionales

La gastronomía y la cultura asturiana tendrán un protagonismo especial durante todo el fin de semana. Los visitantes podrán participar en talleres de elaboración de cachopo, iniciación al escanciado y cultura sidrera, además de actividades relacionadas con los bolos tradicionales y el juego del gomeru.

La programación incluirá asimismo actuaciones musicales, exhibiciones folclóricas y espectáculos vinculados a la cultura popular asturiana. El sábado actuará la Banda de Gaites Saxum y el Grupo Folklórico La Alegría de Porceyo, mientras que la jornada se completará con tonada, teatro costumbrista y música tradicional.

Primer premio a la trayectoria rural

Entre las novedades de esta edición destaca la creación del Premio San Antonio a la Trayectoria Rural, una distinción impulsada por el Ayuntamiento para reconocer a personas que han contribuido de forma destacada al mantenimiento y desarrollo del medio rural gijonés.

La entrega tendrá lugar el sábado a las siete de la tarde, en uno de los actos centrales de la feria.

La organización insiste en que San Antonio trasciende el carácter estrictamente ganadero para convertirse en un punto de encuentro entre el ámbito urbano y el rural. “San Antonio es mucho más que una feria. Es un espacio de encuentro, una expresión de orgullo y la demostración de un Gijón que avanza hacia el futuro sin renunciar jamás a sus orígenes”, resumió Junquera.

La feria abrirá sus puertas al público el sábado de 11.00 a 20.00 horas y el domingo de 11.00 a 15.00 horas. La entrada será gratuita.