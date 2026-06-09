Veinte emprendedores presentan sus proyectos en el Demoday del programa Coworking de Gijón Impulsa: los proyectos más innovadores

Hoy se ha celebrado el Demoday del programa de emprendimiento Coworking, impulsado por Gijón Impulsa y la Escuela de Organización Industrial (EOI) y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus, desde la sede de Gijón Impulsa, ubicada en el Parque Científico Tecnológico Gijón/Xixón.

En este Demoday, se presentaron 18 proyectos ante representantes institucionales, posibles inversores y el ecosistema emprendedor de la región.

El acto contó con la presencia de Ángela Pumariega (Vicealcaldesa y Concejala delegada de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón), quien declaró que "Hoy en día las ciudades ya no solo compiten por atraer inversión, sino también lo hacen por algo más poderoso: poder fidelizar el talento. Nuestra ciudad apuesta por eso con programas como el que hoy clausuramos".

Ángela Pumariega en un momento del acto / Cedida a LNE

Luis Sánchez (Director de Programas de la Escuela de Organización Industrial, EOI), por su parte, destacó que "Esto no es un viaje solo empresarial, también es un viaje personal en el cual se os ha forzado a salir de la zona de confort para haceros evolucionar y crecer".

Luis Díaz, Director-Gerente de Gijón Impulsa, así mismo, expresó que "Gijón Impulsa es, desde ya, un socio más en el camino que hoy comenzáis".

El acto contó, además, con la asistencia del equipo mentores y docentes del programa.

La diversidad de iniciativas que han formado parte de esta edición es un claro reflejo de la riqueza, creatividad e innovación del ecosistema emprendedor local, con proyectos que abarcan ámbitos muy diversos como la comunicación, la cultura, la creación literaria, la fotografía profesional, la repostería creativa, el bienestar, la salud animal, la Silver Economy, la tecnología, los recursos humanos, el ámbito legaltech, el ocio experiencial, el deporte indoor, la restauración, el acompañamiento terapéutico, la participación social a través del arte y el diseño de nuevas experiencias de comunidad.

Entre las propuestas trabajadas destacan iniciativas como Territorio Narrativo, Planeta Primate, Kentys, IAX InteliAxencia, Khultos, Entre Líneas Agencia, Elena del Rivero Fotografía, CedArt, Peq Cakes, Smartlink Suite, Gloria Pintuales Comunicación Cultural, Somos Matildas, Nozomi Silver Economy, Centro Yoga Camino de Yogi, Velozz Spin Studio, Terapia con Álvaro, Clínica Veterinaria en Nuevo Roces y Atlas Key Cars, todas ellas con enfoques diferentes pero un objetivo común: transformar una idea emprendedora en un proyecto viable, diferenciado y con capacidad de aportar valor al mercado.

A lo largo de este período, los participantes han tenido acceso a:

● 60 horas de formación especializada en ámbitos clave para el emprendimiento (modelos de negocio, marketing digital, finanzas, creatividad e innovación, desarrollo web, storytelling, etc.).

● 40 horas de mentoría individual con profesorado experto, recibiendo orientación personalizada y apoyo para mejorar la propuesta de valor de cada proyecto.

● Espacios de trabajo colaborativo que han favorecido la creación de sinergias y redes de contacto entre los distintos miembros.

El acto de presentación se desarrolló en un formato ágil y participativo, donde cada participante expuso la esencia de su proyecto, su evolución durante el programa y sus planes a corto y medio plazo.

Principales indicadores del programa

● Duración: 4 meses

● Número de proyectos participantes: 20

● Horas de formación grupal impartidas: 60 horas

● Horas de mentorías individualizadas: 40 horas por participante

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● Tasas de viabilidad estimadas: 95%