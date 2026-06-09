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Vuelven a detener en Gijón al joven que agrede a camareras solo unas horas después de quedar libre de nuevo

Los agentes localizaron en las inmediaciones de la plaza de Europa al varón, de nacionalidad senegalesa, sobre el que pesa una orden de alejamiento de la zona

El delincuente acumula ya catorce arrestos por hechos similares en las últimas semanas

Entorno de la plaza de Europa.

Entorno de la plaza de Europa. / Juan Plaza

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Nico Martínez

La Policía Nacional ha vuelto a detener este martes al joven que cuenta con una orden de alejamiento de 300 metros sobre una camarera de una cafetería de la plaza de Europa a la que agredió. Los agentes llevaron a cabo la decimocuarta detención en menos de dos semanas tras encontrar a este varón de origen senegalés a una altura de la avenida Constitución próxima a la plaza de Europa.

La orden de alejamiento que volvió a quebrantar este joven lleva activa desde el 28 de mayo. En esa misma jornada, los vecinos de las inmediaciones de la plaza de Europa denunciaron a través de unos carteles que este varón había insultado, amenazado y escupido el día 27 a una trabajadora y una clienta de la cafetería Donato's. En esas quejas se podía leer que el varón acostumbra a entrar a los locales a pedir dinero de forma insistente y termina generando conflictos en diferentes negocios de la zona. Esos hechos generaron una sensación de hartazgo entre los vecinos y trabajadores de la plaza de Europa.

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A pesar de la orden de alejamiento que empezó a pesar el día 28 por haber agredido a una trabajadora de la cafetería Al Peso, el joven ha seguido acercándose a diario a la plaza de Europa. Por ello, agentes de la Policía Nacional han tenido que detenerle hasta en 14 ocasiones.

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La decimotercera detención se produjo en la tarde del lunes a las puertas de un negocio ubicado junto al paseo de Begoña. La siguiente no se hizo esperar. Al volver a las calles, la Policía Nacional lo detuvo en Constitución cuando se dirigía hacia la plaza de Europa.

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