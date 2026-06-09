Vuelven a detener en Gijón al joven que agrede a camareras solo unas horas después de quedar libre de nuevo

La Policía Nacional ha vuelto a detener este martes al joven que cuenta con una orden de alejamiento de 300 metros sobre una camarera de una cafetería de la plaza de Europa a la que agredió. Los agentes llevaron a cabo la decimocuarta detención en menos de dos semanas tras encontrar a este varón de origen senegalés a una altura de la avenida Constitución próxima a la plaza de Europa.

La orden de alejamiento que volvió a quebrantar este joven lleva activa desde el 28 de mayo. En esa misma jornada, los vecinos de las inmediaciones de la plaza de Europa denunciaron a través de unos carteles que este varón había insultado, amenazado y escupido el día 27 a una trabajadora y una clienta de la cafetería Donato's. En esas quejas se podía leer que el varón acostumbra a entrar a los locales a pedir dinero de forma insistente y termina generando conflictos en diferentes negocios de la zona. Esos hechos generaron una sensación de hartazgo entre los vecinos y trabajadores de la plaza de Europa.

A pesar de la orden de alejamiento que empezó a pesar el día 28 por haber agredido a una trabajadora de la cafetería Al Peso, el joven ha seguido acercándose a diario a la plaza de Europa. Por ello, agentes de la Policía Nacional han tenido que detenerle hasta en 14 ocasiones.

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La decimotercera detención se produjo en la tarde del lunes a las puertas de un negocio ubicado junto al paseo de Begoña. La siguiente no se hizo esperar. Al volver a las calles, la Policía Nacional lo detuvo en Constitución cuando se dirigía hacia la plaza de Europa.