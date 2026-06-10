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Gijón lleva a los tribunales la declaración de Cimavilla y La Arena como zonas tensionadas

El edil de Urbanismo anuncia que se solicitarán medidas cautelares para que la consejería de Vivienda no puede actuar en ambos barrios

Una vista de Cimavilla.

Una vista de Cimavilla. / Marcos León

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R. Valle

Gijón

No hay tregua en la batalla entre el gobierno del Ayuntamiento de Gijón, compartido por Foro y PP, y la consejería de Vivienda, que encabeza Ovidio Zapico (IU). El concejal de Urbanismo anunciaba esta mañana ante el Pleno, aprovechando una pregunta de la edil de Vox sobre el asunto, que el Ayuntamiento de Gijón va a a presentar un recurso contencioso–administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra la resolución firmada hace unas semanas por Zapico declarando Cimavilla y La Arena como zonas de mercado residencial tensionado.

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El recurso incluirá una solicitud de medidas cautelares que impidan que se tome ninguna medida en ambos barrios hasta que haya una decisión judicial. Este recurso mantiene la coherencia en el rechazo expresado por el gobierno gijonés ante esa medida y que se formalizó con alegaciones en contra presentadas en su momento por la concejalía de Urbanismo, controlada por Foro, y por la Empresa Municipal de la Vivienda, controlada por el PP.

Martínez Salvador anunció el recurso judicial tras concretar que "lo que viene de esa consejería no obedece nunca a razones lógicas o de lealtad institucional" y que el Ayuntamiento solo tiene constancia de la resolución por su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Pero sobre todo tras denunciar que la Consejería había incumplido con un acuerdo plenario y con "su propio compromiso" de acordar con el Ayuntamiento todas las medidas a tomar. Ante esta situación el edil aseguró que "no nos queda más remedio" que ir a los tribunales.

La bronca sobre las zonas tensiondas se suma a otras que Ayuntamiento y Consejería mantiene en otros asuntos de vivienda y cuyo mayor exponente es el proyecto de Ecojove.

Al margen del área de vivienda y de la bronca política pero también afectado a la consejería de Zapico y sus decisiones para Gijón está el anuncio de la Compañía de Jesús de que recurrirá ante los tribunales la orden de retirada del conjunto escultórico del Simancas del edificio del colegio de La Inmaculada.

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