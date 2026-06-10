El clarificador mensaje del investigador Amador Menéndez: "Los materiales serán inteligentes y serán revolucionarios"

El grupo de Ciencia del Ateneo Obrero recurrió ayer a Amador Menéndez, investigador del Centro Tecnológico Idonial, experto divulgador y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, para adentrar al auditorio que se reunió en la sede de la Antigua Escuela de Comercio en "el fascinante mundo de los materiales inteligentes, materiales dinámicos que dialogan con su entorno, y que serán cruciales para afrontar algunos de los más grandes desafíos de nuestra era", expusieron los organizadores. Y Menéndez no dejó dudas: "Los materiales inteligentes se preparan para revolucionar la energía y la salud. Tendremos inteligencia no solo en las máquinas, sino también en los materiales". Y no solo los materiales del futuro serán inteligentes, sino que también "dialogarán con su entorno".

Y así fue como el investigador nacido en Las Regueras, con distinciones tan relevantes como la que le concedió la Asociación Española de Científicos (AEC) en 2023, hizo ver a la audiencia que "mientras la inteligencia artificial acapara titulares en todo el mundo, los avances en materiales inteligentes van de forma mucho más silenciosa y menos mediática. Sin embargo, su impacto podría ser igualmente revolucionario". Porque se trata, remarcó, "de materiales dinámicos, capaces de detectar estímulos de su entorno —como la luz o la temperatura— y responder de forma autónoma, adaptando sus propiedades según las necesidades de cada momento".

Y nada mejor que recurrir a ejemplos. Así, una de las aplicaciones a las que se refería "son las llamadas fachadas y ventanas inteligentes, capaces de regular automáticamente la cantidad de luz y calor que entra en un edificio, ahorrando así en calefacción y refrigeración. Su potencial es enorme si se tiene en cuenta que los edificios representan cerca de un tercio del consumo energético mundial y que casi la mitad de esa energía se destina a climatización".

Menéndez no dejó de contar los avances desarrollados por Idonial -una fundación privada sin ánimo de lucro y un centro tecnológico de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)- en materiales fotocrómicos y termocrómicos, tecnologías que permiten que los vidrios se oscurezcan o aclaren de manera automática en función de la intensidad de la radiación solar o de la temperatura. Y pese a que uno de sus lastres ha sido siempre la baja velocidad de adaptación de estos materiales, desde Idonial, tal como contó Menéndez, se han conseguido reducir los tiempos de transición de horas a segundos, "alcanzando los valores más rápidos reportados hasta la fecha". En el caso de los materiales termocrómicos, también se ha logrado rebajar significativamente la temperatura necesaria para activar el cambio.

Materiales luminiscentes, capaces de optimizar el aprovechamiento de la energía solar, o los fotofármacos, medicamentos que se activan con luz, fueron otros de los materiales del futuro a los que se refirió Menéndez. En concreto los fotofármacos podrían llegar a ser una revolución sanitaria ya que su principal ventaja "es que, aunque se distribuyan por todo el organismo tras su administración, solo se activan en la zona concreta que está siendo iluminada. Esto permite actuar con una extraordinaria precisión sobre tejidos o patologías localizadas, como determinados tumores, minimizando el daño sobre las células sanas", contó.

"En el futuro, y ya en el presente, tendremos inteligencia no solo en las máquinas, sino también en los materiales”, afirma Amador. "Y serán cruciales para abordar algunos de los grandes desafíos de nuestra era", concluyó.