Clarín y Gijón: 125 años de la muerte del autor de "La regenta"

El insigne escritor Leopoldo García-Alas y Ureña "Clarín" murió en Oviedo el día de San Antonio, el 13 de junio, de 1901. Por tanto se cumplen ahora los 125 años de su fallecimiento. De familia ovetense había nacido en Zamora en 1852 porque su padre Genaro García-Alas era allí gobernador, "me nacieron en Zamora" decía Clarín. No llegó al medio siglo su vida pero su obra fue inmensa, publicó la novela "La Regenta" con Vetusta como protagonista cuando tenía solamente 31 años, y su obra completa como escritor, crítico y periodista es legendaria.

Su esquela aparecida en el diario "El Carbayón" del 14 de junio de 1901 pone "Don Leopoldo G. Alas y Ureña. catedrático de la facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo" cita al rector y al claustro universitario, su esposa Onofre García Argüelles y a sus hijos e hija: Leopoldo, Adolfo y Elisa. Ese mismo viernes 14 de junio era el funeral a las diez de la mañana en San Isidoro El Real y el cadáver se conducía desde la Universidad de Oviedo al ovetense cementerio de El Salvador.

Muy joven era cuando estuvo Clarín en la inauguración del Ateneo-Casino Obrero de Gijón el día de Begoña de 1881, e incluso intervino en el acto. Leemos en "El Comercio": Se encontraba en el salón el joven y ya célebre crítico don Leopoldo Alas (Clarín), se le rogó que hablase y no sirviéndole excusas complació al auditorio". Tenía Clarín 26 años.

El domingo 15 de junio de 1894 Clarín y Benito Pérez Galdós (grandes amigos) pasearon por Gijón. Clarín acompañó en tren al autor de "Episodios Nacionales" desde Oviedo y luego le acompañó en su visita a Gijón. Pérez Galdós, nueve años mayor que Clarín, venía a estrenar en el teatro Jovellanos de la calle de Jovellanos las obras "La de San Quintín" y "La loca de la casa". Estaba Benito Pérez Galdós a punto de publicar su novela "Nazarín" y Clarín con 42 años hacía diez que había publicado "La Regenta".

En febrero de 1910, cuatro meses antes de morir, Clarín estuvo unos días en Gijón para cubrir para el diario madrileño "El Imparcial" la primera huelga general que tuvo lugar en Gijón.

Clarín con los obreros gijoneses

A comienzos del siglo XX tuvo lugar en Gijón una importante huelga general, la más importante hasta entonces en la ciudad. A principios de febrero de 1901 los obreros del Muelle, nucleados en torno a la sociedad "La Cantábrica", iniciaron una huelga que terminó con cierre patronal y con la paralización de toda la ciudad. No hubo periódicos en Gijón durante todo el mes de febrero (volvieron a estar en la calle el día 1 de marzo) y el día 9 de marzo se levantó el estado de guerra que se había decretado semanas antes.

El primogénito Leopoldo Alas García. / Biblioteca Virtual "Miguel de Cervantes"

Los trabajadores gijoneses pedían una jornada de ocho horas (antes hacían diez horas y media); un aumento de salario hasta llegar a una peseta al día (se la llamó luego "la huelga de la peseta") y una prestación en caso de accidente de trabajo. No atendidas las peticiones y convocada la huelga general en la ciudad, Óscar Olavarría, que era el dirigente de la patronal, reclutó a varios cientos de obreros castellanos para suplir a los gijoneses y, en varias tandas, se incorporaron a los trabajos durante el mes de febrero. Digamos que en no pocos casos esos obreros leoneses terminaron por sumarse al paro y que su llegada a la ciudad era contestada multitudinariamente.

Para saber lo que pasó aquel mes de huelga en la ciudad no podemos recurrir a la prensa local, que no se editó, pero sí a unos artículos que Leopoldo Alas "Clarín", escribió para el periódico madrileño "El Imparcial". Son cinco artículos que el autor de "La Regenta" escribió sobre esa primera "huelgona" gijonesa. Clarín murió apenas cuatro meses más tarde de escribir estos artículos sobre la "huelga de la peseta", mítica huelga en la historia del movimiento obrero gijonés. Clarín fue el enviado especial de "El Imparcial" y publicó el primer artículo, con el título genérico de "La cuestión obrera en Gijón" el día 9 de febrero de 1901. Los demás fueron los días 10, 14, 16 y 20. Además sirvió de mediador entre patronal y trabajadores, y para ello se entrevistó con representantes de la patronal y con obreros huelguistas.

Adolfo y Elisa los otros hijos del matrimonio. / Biblioteca Virtual "Miguel de Cervantes"

El jueves 21 de febrero de 1901 ―fracasado su intento mediador― Leopoldo Alas regresaba a Oviedo, convencido de que la presumible derrota de los huelguistas se debía principalmente a "falta de una cabeza que los dirija. No tiene la masa obrera gijonesa un Olavarría, no tiene una cabeza en que todos pongan espontánea confianza", escribió. Muchos ovetenses lo esperaron en la estación de ferrocarril y desde allí le acompañaron al Centro Obrero de Oviedo en cuyo salón de actos contó Clarín su experiencia mediadora en Gijón.

Los cinco artículos de Clarín sobre "la huelga de la peseta" se pueden consultar en "El Imparcial" (Madrid) del 9, 10, 14, 16 y 20 de febrero de 1901. El diario "El Socialista" informó de la huelga con varios escritos de Manuel Vigil Montoto que elogiaba la labor mediadora de Leopoldo Alas "Clarín".

La despedida gijonesa de Clarín

Seguramente esos cinco artículos en "El Liberal" sobre la huelga gijonesa fueron los últimos que publicó Leopoldo Alas. Ya en esos primeros meses de mismo 1901 notaba los efectos de su enfermedad, tuberculosis intestinal. Leemos en "El Noroeste" del 13 de junio de 1901: "Se encuentra enfermo de bastante gravedad el ilustre catedrático de la Universidad de Oviedo y distinguido crítico don Leopoldo Alas (Clarín)". Murió ese mismo día.

Lo despedía "El Noroeste" que relacionaba su bibliografía completa; "El Comercio" le dedicó una extensa nota necrológica "La muerte de Clarín, ocioso parece decirlo, es una inmensa desgracia nacional"; y "El Carbayón" que contaba pormenorizadamente su funeral, la manifestación de duelo hasta el cementerio ovetense y su entierro. El día siguiente "El Noroeste" publicaba en primera plana artículos de Álvaro de Albornoz y de Manuel Chaves Rey, el padre de Manuel Chaves Nogales, e íntegramente el cuento de Clarín "Adiós Cordera". En el teatro Dindurra los actores y actrices de la obra de teatro "Fedora" llevaron en el brazo un crespón negro durante la representación.

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En Gijón, entre el 7 de mayo de 1931 y el 9 de junio de 1939, la calle de Santa Doradía llevó el nombre de Leopoldo Alas "Clarín". Desde ese mismo 9 de junio de 1939 lleva su nombre la calle que desde la avenida de la Costa atraviesa El Coto hasta La Tejerona. Desde el curso 1984-1985 tenemos en la zona de Las Mestas el Colegio Público Clarín.