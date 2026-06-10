Diez proyectos innovadores recibirán apoyo municipal para impulsar su llegada al mercado

El Ayuntamiento de Gijón respaldará este año diez proyectos empresariales innovadores a través de la primera resolución de la Convocatoria de Aceleración de Proyectos 2026, una línea de ayudas creada por Gijón Impulsa para facilitar el desarrollo y validación de nuevas iniciativas emprendedoras.

La Junta de Gobierno aprobó la concesión de ayudas a diez de las diecinueve propuestas presentadas, con una dotación total de 45.000 euros. Los proyectos seleccionados abarcan ámbitos como la inteligencia artificial aplicada a la salud y al sector jurídico, soluciones vinculadas a las energías renovables, herramientas digitales para la gestión empresarial o iniciativas relacionadas con el transporte colaborativo.

El programa busca acompañar a emprendedores y empresas en las primeras fases de desarrollo de sus ideas, apoyando tanto la definición de modelos de negocio como la creación de prototipos orientados a su futura comercialización. Cada iniciativa podrá recibir hasta 6.000 euros repartidos en dos fases.

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, destacó que estas ayudas pretenden convertir propuestas innovadoras en proyectos capaces de generar actividad económica y empleo en la ciudad, al tiempo que contribuyen a reforzar el ecosistema emprendedor local.

Nueva convocatoria

Tras esta primera resolución, el Ayuntamiento abrirá un segundo plazo de solicitudes entre el 1 y el 20 de septiembre, que contará con otros 45.000 euros para seguir respaldando nuevos proyectos empresariales.