Diez proyectos innovadores recibirán apoyo municipal para impulsar su llegada al mercado
La primera Convocatoria de Aceleración de Proyectos 2026 de Gijón Impulsa destina 45.000 euros a iniciativas vinculadas a la inteligencia artificial, la energía o el transporte
El Ayuntamiento de Gijón respaldará este año diez proyectos empresariales innovadores a través de la primera resolución de la Convocatoria de Aceleración de Proyectos 2026, una línea de ayudas creada por Gijón Impulsa para facilitar el desarrollo y validación de nuevas iniciativas emprendedoras.
La Junta de Gobierno aprobó la concesión de ayudas a diez de las diecinueve propuestas presentadas, con una dotación total de 45.000 euros. Los proyectos seleccionados abarcan ámbitos como la inteligencia artificial aplicada a la salud y al sector jurídico, soluciones vinculadas a las energías renovables, herramientas digitales para la gestión empresarial o iniciativas relacionadas con el transporte colaborativo.
El programa busca acompañar a emprendedores y empresas en las primeras fases de desarrollo de sus ideas, apoyando tanto la definición de modelos de negocio como la creación de prototipos orientados a su futura comercialización. Cada iniciativa podrá recibir hasta 6.000 euros repartidos en dos fases.
La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, destacó que estas ayudas pretenden convertir propuestas innovadoras en proyectos capaces de generar actividad económica y empleo en la ciudad, al tiempo que contribuyen a reforzar el ecosistema emprendedor local.
Nueva convocatoria
Tras esta primera resolución, el Ayuntamiento abrirá un segundo plazo de solicitudes entre el 1 y el 20 de septiembre, que contará con otros 45.000 euros para seguir respaldando nuevos proyectos empresariales.
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