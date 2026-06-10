Félix Baragaño renueva como presidente de la Cámara de Comercio de Gijón urgiendo la "modernización" del recinto ferial

Félix Baragaño será presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Carreño y Langreo durante otros cuatro años. Así ha quedado establecido tras la celebración del pleno constituyente de la entidad cameral, celebrado este miércoles en el Palacio de Congresos del recinto ferial "Luis Adaro". La continuidad de Baragaño, que afronta su cuarto mandato consecutivo, se daba por hecho ya que su candidatura era la única que había sobre la mesa. En sus primeras palabras tras renovar el cargo, Baragaño hizo un repaso de todo lo conseguido hasta la fecha y lanzó un mensaje con un claro destinatario.

Ese no fue otro que el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, presente esta mañana en la constitución del pleno. El presidente de la Cámara de Comercio, desde el atril y leyendo su discurso, habló entre otras cosas de la necesidad de impulsar "la modernización" del recinto ferial "Luis Adaro". "Para seguir siendo útiles a las empresas y a la socedad en general necesitamos no retrasar por más tiempo la licitación de las obras de modernización del recinto ferial", afirmó Baragaño.

Un Baragaño que dio la bienvenida especialmente a María Calvo. La presidenta de FADE se incorpora al Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio, tal y como avanzó este lunes LA NUEVA ESPAÑA. Calvo no formó parte del pleno en el pasado mandato de la Cámara, pero su implicación en la gestión cameral no es nuevo para la empresaria. Ya formó parte del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de Gijón entre 2010 y 2018, primero con Luis Arias de Velasco como presidente y posteriormente con Félix Baragaño ya al mando de la entidad, como representante de la patronal de la construcción CAC-Asprocon.

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"Se incorpora como miembro de nuestro Pleno, mostrando de manera relevante su compromiso y espírut de permanente colaboración. Enhorabuena, por el trabajo y el liderazgo en tu responsabilidad como presidenta de FADE", afirmó Baragaño en su discurso inicial.