Gijón refrenda su apoyo a los emprendedores con una línea de subvenciones al crecimiento empresarial: las 10 iniciativas innovadoras que han sido seleccionadas

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón aprobó ayer la resolución del primer plazo de la Convocatoria de Aceleración de Proyectos 2026 de Gijón Impulsa, una línea de ayudas destinada a impulsar el diseño, la validación y la puesta en marcha de iniciativas empresariales innovadoras que contribuyan a dinamizar la economía local y fortalecer el ecosistema emprendedor de la ciudad.

La convocatoria forma parte de las Subvenciones al Emprendimiento, Innovación y Crecimiento Empresarial 2026 y se enmarca en el acuerdo de concertación social Gijón Futuro 2024-2027, concretamente en el Eje 2 de Promoción Empresarial, orientado a reforzar la capacidad innovadora y emprendedora del tejido económico local.

En esta primera convocatoria se han aprobado 10 proyectos de los 19 presentados, con una dotación total de 45.000 euros en ayudas directas. Los proyectos seleccionados abarcan ámbitos estratégicos para el desarrollo económico de la ciudad, como la inteligencia artificial aplicada al sector sanitario y a los servicios jurídicos, los servicios inteligentes de energía renovable, almacenamiento e Internet de las Cosas (IoT) para la transición energética, plataformas digitales para la gestión de riesgos en contratación y retención de talento o soluciones de transporte colaborativo, entre otros.

La línea de Aceleración de Proyectos tiene como objetivo acompañar a personas emprendedoras y empresas en las fases iniciales de desarrollo de nuevas iniciativas, apoyando tanto la validación de ideas y modelos de negocio como la construcción de prototipos o versiones mínimas viables orientadas a su futura comercialización.

La ayuda máxima por proyecto asciende a 6.000 euros, distribuidos en dos fases de hasta 3.000 euros cada una, favoreciendo así el avance progresivo de los proyectos desde la definición inicial hasta su preparación para la entrada en el mercado.

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Ángela Pumariega, destacó que "estas ayudas son una herramienta clave para transformar ideas innovadoras en proyectos empresariales viables que generen actividad económica, empleo y oportunidades en Gijón. Nuestro objetivo es seguir consolidando un ecosistema emprendedor capaz de atraer y retener talento, apoyando especialmente aquellas iniciativas que aportan soluciones a los grandes retos de nuestra sociedad y nuestra economía".

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Tras la resolución de este primer plazo, el Ayuntamiento abrirá una segunda convocatoria de solicitudes entre el 1 y el 20 de septiembre de 2026, que contará con una dotación presupuestaria adicional de 45.000 euros, con el objetivo de seguir apoyando nuevas iniciativas empresariales innovadoras durante el presente ejercicio.