El IES Jovellanos se corona en la Liga de Debate Escolar de Gijón: "Ha sido una experiencia muy enriquecedora"

En una época en la que la polarización se cuela en gran parte de las conversaciones, los jóvenes participantes en la final de la Liga de Debate Escolar de Gijón dieron este miércoles un ejemplo de saber escuchar y defender sus respectivas opiniones con respeto. Tras una mañana repleta de ideas expuestas con rigor en el Centro Municipal Integrado de Pumarín-Gijón Sur, el IES Jovellanos se proclamó vencedor, imponiéndose a los otros cinco centros que llegaron a la última cita de la competición. Además, el IES Jovellanos fue premiado por partida doble, ya que su alumna Judit Murias fue distinguida como la mejor oradora del torneo. "Ha sido una experiencia muy enriquecedora que nos ha servido para mejorar nuestro pensamiento crítico", expresó Murias después de recibir el galardón.

Judit Murias formó parte el equipo del IES Jovellanos junto a sus compañeros Jorge Uría, Nur Fernández, Román Lobo, Eva González y Daniela Domínguez. Estos estudiantes de primero de Bachillerato, tras vencer al IES El Piles en la primera ronda, se encontraron en la gran final con el IES Montevil, que previamente había superado al Rosario de Acuña. La otra semifinal la habían protagonizado el colegio Virgen Mediadora Dominicas y el Emilio Alarcos. De esos tres enfrentamientos dialécticos, el IES Jovellanos y el IES Montevil resultaron los más puntuados por el jurado, formado por periodistas de LA NUEVA ESPAÑA, Cope y "Mi Gijón".

Como es habitual, la Liga de Debate Escolar la impulsaron el Ayuntamiento y la asociación Habla Gijón. El tema elegido sobre el que tuvieron que intercambiar ideas los alumnos fue si las redes sociales se deben prohibir para menores de 18 años. Entre las opiniones a favor, los alumnos incidieron en las adicciones y la dependencia que generan estas plataformas, así como en los casos de ciberacoso que se producen de forma constante.

Por otro lado, aquellos estudiantes a los que les tocó defender la postura contraria, pusieron el foco en que las decisiones políticas deben ir encaminadas hacia la importancia de educar acerca del uso correcto de las redes sociales. "Son plataformas en las que los jóvenes pueden mostrar su talento, aumentar su creatividad y estar en contacto con sus familiares y amigos", señalaron algunos de los grupos.

El jurado tuvo que valorar los distintos turnos de palabra de los equipos, además de su lenguaje verbal, no verbal, sus argumentos y sus refutaciones. Finalmente, el IES Jovellanos y el IES Montevil resultaron los más puntuados en la ronda previa a una gran final en la que por pequeños detalles se decantó la balanza hacia el Jovellanos.

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El encargado de entregar los galardones fue el director de Juventud y Proyectos Educativos del Ayuntamiento de Gijón, Carlos Llaca, quien destacó que "es un gran orgullo ver cómo la gente joven se implica de esta forma". "Habéis trabajado de forma dura y es un placer veros debatir de una forma tan respetuosa", ensalzó Llaca. En esa misma línea se pronunciaron el moderador de la final, David Vega, y el jefe del departamento de Juventud del Ayuntamiento, Marcos Juez. "Ha sido una final muy emocionante. En tiempos en los que el debate público se ha degradado, este tipo de ligas son más valiosas que nunca. Gracias por vuestro esfuerzo y entusiasmo y por vuesto respeto hacia los rivales", comentó Juez, que explicó que los premiados recibirán entradas de Metrópoli y una jornada de convivencia en Villaviciosa.