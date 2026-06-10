El impresionante rodaballo de más de 13 kilos que ostenta una sidrería de Gijón
La captura procede de la ría de Avilés
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El mar y sus maravillas. Una sidrería de Gijón se hizo esta tarde con la captura de un rodaballo de más de 13 kilos. Dicha sidrería se trata de la sidrería El Plante que se encuentra en la cuesta del Cholo.
El pescado llegó esta tarde y procede de la rula de Avilés. El animal, que en concreto pesa 13,5 kilos, tiene un tamaño muy llamativo. Solo hay que verlo de la mano del responsable de este negocio, Roberto Cristóbal.
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