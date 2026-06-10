Malestar en la ejecutiva del PSOE de Gijón por el tiempo que se está tardando en resolver la denuncia interna contra Raja

El tiempo que se está tardando en resolver la denuncia por supuesto acoso sexual, a través de los canales internos del PSOE, contra el exsecretario de Ideas y Programas de la Agrupación Socialista de Gijón y exconcejal, Iván Álvarez Raja, está causando malestar entre integrantes de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Gijón. El asunto volvió a tratarse en la reunión que mantuvo la ejecutiva local este martes, en la que volvió a haber intervenciones defendiendo que debería de acelerarse la resolución. De momento, el Órgano contra el Acoso del PSOE ya tomó declaración a Raja el pasado 5 de junio por videoconferencia, algo que no pudo hacer como pretendía desde la Casa del Pueblo de Gijón, tal como informó LA NUEVA ESPAÑA.

Precisamente las quejas de Raja por no haber podido realizar esa videoconferencia desde la Casa del Pueblo fueron las que obligaron ayer al secretario general de los socialistas gijonesas, Monchu García, a dar explicaciones a los integrantes de su ejecutiva. El motivo fue tanto la difusión pública de esa negativa como el que Raja hubiera divulgado, a través de grupos de WhatsApp de militantes socialistas, la carta que le remitió Monchu García con la negativa a que la videoconferencia la hiciera desde la sede del PSOE. Raja declaró ante el Órgano contra el Acoso desde su domicilio.

Raja había invocado artículos de los estatutos del PSOE para poder declarar desde la sede del PSOE de Gijón. Inicialmente, el secretario de organización de Gijón, no le habría puesto reparos, pero finalmente le llegó la negativa por escrito, por parte del secretario general. Entre las explicaciones que Monchu García dio a la ejecutiva ayer, estuvo que ni Ferraz ni la FSA pidieron que se pusiera ninguna sala a disposición de Raja y que los artículos que éste invocaba no le son aplicables, al estar suspendido cautelarmente como militante.

Cuando Raja fue suspendido cautelarmente de militancia, la ejecutiva local del PSOE recibió instrucciones para actuar con discreción, aguardando a que el asunto se resuelva. El tiempo que está tardando, no obstante, está causando contrariedad entre la mayoría de los integrantes de la ejecutiva local. Desde la ejecutiva de Gijón ya se solicitó hace más de tres semanas al Órgano contra el Acoso que aceleraran el procedimiento.

Iván Álvarez Raja, acompañado por su abogada, Verónica Ríos Suárez, a su llegada al Palacio de Justicia de Gijón e 5 de junio. / Juan Plaza

Además de sus suspensión cautelar como militante, Raja también fue despedido como asesor del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Gijón. El exconcejal ha interpuesto una demanda por despido nulo, en la que reclama su readmisión, abono de los salarios de tramitación y el pago de una indemnización por "daños morales y perjuicios", tal como informó LA NUEVA ESPAÑA.

Raja rechazó la indemnización de 1.200 euros que le ofreció el PSOE el pasado 5 de junio en el acto de conciliación que se celebró en el juzgado, en el que el partido reconoció que se trataba de un despido improcedente, en vez de disciplinario, como inicialmente le habían comunicado. El exconcejal defiende que se están vulnerando sus derechos fundamentales.

Ecojove

En la ejecutiva de ayer también se habló sobre el apoyo a la reactivación de Ecojove por parte del PSOE, que votó en la Junta General del Principado de distinta manera a su socio, IU. Las 1.900 viviendas de protección oficial previstas en la zona son la clave de la posición. Si el problema es la mala calidad del aire en la zona oeste, lo que procede es reducir la contaminación, no eliminar Ecojove, proyecto aprobado en 2008 cuando IU también estaba en los gobiernos de Gijón y Asturias, opinan fuentes socialistas.

Otro asunto que se trató en la ejecutiva fue la sorpresa porque en del programa de campamentos de verano del 11x12 municipal hayan quedado excluidos niños de familias con menos recursos económicos que otras que sí acceden, según los socialistas.