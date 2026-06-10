Metrópoli convierte Gijón en la capital de la cultura pop con el Capitán Kuro de “One Piece”, Loquillo y entradas desde ocho euros

El festival gijonés presentó este martes una edición que aspira a consolidar su condición de gran referente del ocio y la cultura popular en el norte de España con una combinación de música, cómic, cine, videojuegos, exposiciones, actividades familiares y creadores digitales. Del 26 de junio al 5 de julio, el recinto ferial Luis Adaro acogerá diez jornadas repletas de propuestas que tendrán como grandes reclamos la primera visita a España de dos referentes internacionales del manga y el audiovisual, una potente programación musical y una política de precios que permitirá acceder al festival desde ocho euros.

El desembarco del Capitán Kuro

La gran sorpresa de esta edición llegará de la mano de la Comic Con. Metrópoli ha conseguido reunir por primera vez en España a dos figuras especialmente esperadas por los aficionados al manga y la cultura japonesa. Por un lado, el legendario Yuji Shiozaki, creador de la popular serie Ikki Tōsen, una de las obras más influyentes del manga contemporáneo. Por otro, el actor sudafricano Alexander Maniatis, conocido en todo el mundo por interpretar al villano Capitán Kuro en la adaptación de One Piece producida por Netflix.

La presencia de ambos constituye uno de los grandes hitos internacionales de la historia del festival y refuerza una Comic Con que volverá a reunir a algunos de los nombres más destacados del sector. Junto a ellos estarán la actriz Misty Rosas, conocida por dar vida a personajes como Kuiil y Frog Lady en The Mandalorian; el prestigioso dibujante estadounidense Adam Kubert, ganador del premio Eisner y autor de personajes como Wolverine o Superman; R. B. Silva, uno de los ilustradores más reconocidos de Marvel; y el español Jorge Fornés, responsable de algunas de las etapas más celebradas de Batman.

Un cómic con secreto incluido

Otra de las tradiciones más arraigadas del festival volverá a tener protagonismo este año. Tras doce ediciones llevando a personajes de Marvel y DC por los rincones más emblemáticos de Gijón, el cómic exclusivo de Metrópoli cambiará radicalmente de rumbo. La organización mantiene por ahora el misterio sobre el personaje elegido, aunque adelanta que se trata de una figura conocida por varias generaciones y completamente ajena al universo habitual de los superhéroes.

Loquillo, Juan Magán, Mala Rodríguez y M Clan

La música volverá a ser uno de los grandes motores del festival. Durante diez días pasarán por los escenarios de Luis Adaro artistas y grupos de estilos muy diferentes, con una programación pensada para atraer a públicos de distintas generaciones.

Entre los nombres confirmados figuran Loquillo, Juan Magán, Mala Rodríguez, Coti, M Clan, Sidecars, Taburete y Gipsy Kings, además de la popular fiesta internacional Bresh. A ellos se sumarán propuestas vinculadas a la música urbana y latina como Lyanno, Polimá Westcoast, Katteyes o Mar Lucas.

De la Tierra Media a Indiana Jones

Las exposiciones volverán a ocupar una parte importante del recinto ferial. Entre las novedades destaca Los Cinco Reinos, presentada por la organización como la mayor muestra dedicada al universo de El Señor de los Anillos abierta al público en España.

La programación incluirá también La X marca el lugar, una gran retrospectiva inmersiva dedicada a Indiana Jones; Back to the Bikes, una mirada nostálgica a las bicicletas de las décadas de los setenta y ochenta; y Brick & Click, una colección de escenarios y universos construidos en miniatura.

El mayor Metrokids de su historia

Las familias serán otro de los grandes objetivos del festival. La organización anunció una ampliación sin precedentes de Metrokids, el espacio infantil de Metrópoli, que ofrecerá actividades durante toda la semana.

Los más pequeños podrán participar en talleres de manualidades, lectura, reciclaje creativo, elaboración de jabones, creación de muñecos sensoriales, fabricación de libretas kawaii o marcapáginas, además de experiencias divulgativas protagonizadas por perros de asistencia para la detección de diabetes.

Mucho más que un festival

Junto a la Comic Con y los conciertos, Metrópoli volverá a reunir espacios ya consolidados como la International Tattoo Expo, Creators Con, Metropolitanas, Metroludik, las zonas de videojuegos, los encuentros de cosplay, las actividades de anime o las sesiones con autores y actores.

Entre los invitados confirmados figuran creadores de contenido, humoristas y divulgadores con una amplia comunidad de seguidores en internet, además de la cantante e influencer Mar Lucas, una de las figuras con mayor proyección entre el público juvenil. La artista participará en distintas actividades del festival y protagonizará junto a Juan Magán un encuentro centrado en la música, las redes sociales y las nuevas formas de conectar con los seguidores.

La programación incluirá también un encuentro con varios actores de la popular serie Los hombres de Paco, una de las citas que la organización espera que despierte mayor interés entre los aficionados a la ficción televisiva nacional. Junto a ellos pasarán por el recinto ferial invitados vinculados al humor, la divulgación y el mundo digital, ampliando una oferta que busca llegar a públicos de todas las edades y perfiles.

Una rebaja para atraer más público

La presentación concluyó con otro de los anuncios más destacados de la jornada. Metrópoli pondrá a la venta entradas promocionales desde ocho euros entre el 10 y el 17 de junio. El abono general para los diez días costará 35 euros, mientras que el pase específico para la Comic Con tendrá un precio de 22 euros. Además, quienes ya habían adquirido sus entradas antes del lanzamiento de esta promoción recibirán una invitación adicional gratuita.