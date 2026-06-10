El operario herido tras caerle una caja fuerte en la plaza Mayor de Gijón, en la UCI y estable

Aún en la UCI, pero estable y con los resultados de unas pruebas que permiten descartar, al menos por ahora, daños en la médula espinal. Así se encontraba ayer M. M. R., el joven de 22 años que este martes resultó herido de gravedad después de que se le viniera encima una caja fuerte en plena plaza Mayor de Gijón. El trabajador quedó atrapado bajo el pesado objeto de cintura para abajo y sufrió una fractura en la pelvis y en dos vértebras. El chico pudo ser finalmente liberado tras el esfuerzo de los vecinos y los trabajadores de la zona, ya que actualmente hay dos obras en marcha en plena plaza Mayor. Las labores, eso sí, fueron muy complicadas. "Hubo un momento que ni entre diez personas podían con la caja", señaló un testigo que presenció lo sucedio.

Los hechos ocurrieron sobre las diez de la mañana. El caso lo está investigando la Policía Nacional e Inspección de Trabajo. El operario se encontraba metiendo la caja fuerte en un camión. Por causas que se están analizando, la plataforma elevadora del camión supuestamente falló y eso provocó que el objeto atrapara al chico. Habrá que ver si dicha plataforma estaba preparada para soportar el peso de la caja fuerte, que podría rondar los 800 kilos.

La caja fuerte, de hecho, no se trata de una caja fuerte como la que puede haber en una vivienda o en un banco, sino que es más bien una especie de arcón. Procedía del edificio de informática del Ayuntamiento, el que hay haciendo esquina con la calle Acacia, que se está mudando.

La víctima tuvo que ser evacuada rápidamente al Hospital de Cabueñes. Fue sometida a una rápida intervención quirúgica. Los daños ya conocidos eran una fractura en la pelvis y dos vértebras de la zona lumbar también rotas. Tenía también un hematoma pélvico que hacía barajar a los médicos que pudiera haber algún tipo de afectación a la médula espinal. Si bien, tras una serie de pruebas realizadas en estas últimas horas esta opción parece, al menos por ahora, más remota. La recuperación que tendrá por delante será todavía larga aunque, en cualquier caso, no se teme por su vida.

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El joven llevaba tan solo dos meses trabajando en la empresa de transportes. Natural de Avilés, explican los testigos que no tenía ningún tipo de margen para reaccionar y evitar que la caja fuerte le cayera encima. Los testigos explican que se mantuvo consciente en todo momento y que el hecho de que le pillara de cintura para abajo fue lo que hizo que el resultado del accidente no pasara de dramático a trágico. Paralelamente al accidente, desde Comisones Obreras se pidió una exhaustiva investigación para aclarar lo sucedido.