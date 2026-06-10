Una pelea en un centro cultural de Gijón se salda con todos los implicados condenados

Se pelearon en un centro cultural de la ciudad, pasó hace tres años y este miércoles se sentaron en el banquillo de los acusados de la sección octava de la Audiencia Provincial para responder por estos hechos. Ese el resumen del juicio celebrado ante los magistrados de la Audiencia que implicó a dos hombres que se acusaron entre ellos de haberse pegado.

La trifulca tuvo lugar el 8 de junio de 2023 en el centro cultural de Leorio. Los dos implicados llegaron a un acuerdo de conformidad durante la mañana. La cosa quedó de la siguiente forma. Para uno de los procesados, el que responde a las iniciales de H. M. P., le queda una pena de cárcel de un año y medio.

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Mientras, el segundo, cuyas iniciales son J. V. M., la condena quedó en pena de multa. Se le impone una por cada tres delitos de lesiones leves que cometió. La multa es cuota diaria de tres euros durante un mes.