El Pleno de Gijón apoya la ley LGTBI entre discrepancias políticas y sin declaración institucional por el Día del Orgullo

Ya fuera por lo que pasó o por lo que no pasó, las reivindicaciones del colectivo LGTBIAQ+ tuvieron su protagonismo en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Gijón. Lo que no pasó es que no hubo declaración institucional con motivo de la celebración del Día del Orgullo –el rechazo de PP y Vox al manifiesto que Xega hizo llegar a todos los grupos políticos hizo, reglamento en mano, que ni siquiera se incorporara al orden del día– y lo que pasó es que la iniciativa conjunta de IU y Podemos que pedía de la Corporación posicionarse a favor de la ley que ahora mismo se tramita en el Principado evidenció las diferencias que el asunto genera entre los socios de uno y otro gobierno.

Foro votó a favor de la proposición de IU y Podemos mientras su socio en el gobierno local, el PP, votó en contra junto al concejal no adscrito. Y el PSOE, socio de IU en el gobierno del Principado, evitó rechazar la iniciativa pero tampoco la apoyó expresamente optando por la abstención. La concejala de Vox, Sara Álvarez Rouco, no estaba presente en esa parte del Pleno. El resultado final es que la iniciativa salió adelante en sus tres puntos: declarar el apoyo del Pleno al movimiento LGTBIAQ+, respaldar el proyecto de ley e instar a la Junta General a que agilice su aprobación.

Eso sí, los proponentes, y sobre todo IU, no se libró de que el resto de los grupos les reprocharan que viniesen a pedir a Gijón meterle prisa al parlamento asturiano para sacar adelante una ley que se impulsa desde la consejería que lidera Ovidio Zapico. "Si la urgencia fuera real el camino más corto no pasa por el pleno de Gijón", les dijo el forista Jesús Martínez Salvador tras darles el apoyo de su grupo.

Alejandro Farpón (IU) y Olaya Suárez (Podemos), en el salón de plenos / Ángel González

El no del PP lo visibilizó su portavoz, Ángela Pumariega, para quien la proposición "responde más a las disputas internas que en esta materia mantienen las distintas formaciones de la izquierda . No utilicen este Ayuntamiento como un escenario de confrontación partidista", les recriminó. La socialista Carmen Eva Pérez, por su parte, empezó por reprender a los proponentes por cambiar el nombre de la ley –que usa las siglas LGTBI mientras en la iniciativa plenaria se hablaba del colectivo LGTBIAQ+–para acabar exigiéndoles que "no jueguen con las leyes, lo importante no es que sean rápidas, es que sean justas y buenas".

Todo ello después de que Olaya Suárez, de Podemos, reivindicase que "las personas que creemos en la democracia y en la igualdad de derechos tenemos el deber moral de blindar estas conquistas (por las del colectivo) en el ordenamiento jurídico". Y el edil de IU, Alejandro Farpón, defendiese que "no podemos permitir ni un paso atrás, porque esta amenaza existe" sobre el recorte de libertades y derechos ante el avance de la ultraderecha y reprochase la posición del PP "disputando a Vox el espacio del odio y del desprecio".