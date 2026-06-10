El salto de los pisos turísticos en Gijón: de 76 nuevos al mes a solo 3 desde el cambio legislativo

En la misma sesión plenaria en la que el gobierno municipal gijonés anunció el recurso judicial contra la declaración por parte del Principado de Cimavilla y La Arena como zonas tensionadas, el equipo que conforman Foro y PP rechazó tomar nuevas medidas contra las viviendas de uso turístico como les pedía en una proposición la concejala de Podemos. En concreto lo que pedía Olaya Suárez era un cambio en el Plan General de Ordenación (PGO) para impedir que las VUT supongan más del 3% del parque de viviendas de cada barrio y, mientras se tramitase este cambio, repetir esa moratoria de nuevas licencias que se hizo por un año en Cimavilla, La Arena y el Centro, pero ampliada a toda la ciudad. También pedía Podemos endurecer las condiciones de concesión de nuevas licencias para pisos turísticos e instar al gobierno de España a controlar el fenómeno de los alquileres de temporada.

O el negocio o la vivienda digna

"Ante unas crisis de la vivienda sin precedentes o priorizamos los intereses de quienes hacen negocio con los pisos o priorizamos el derecho básico a poder acceder a una vivienda digna. No hay más", fue el reto que les planteó la portavoz de Podemos a sus colegas de Corporación.

"Ni es necesario implantar una nueva moratoria, ni modificar el Plan General", fue la contestación del edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, que aportó una serie de datos para demostrar que el fenómeno estaba controlar. Así, concretó el concejal antes del 1 de enero de 2023 se registraban 76 nuevas VUT al mes, durante la moratoria el ritmo de crecimiento bajó a 26 al mes y fuera del perímetro prohibido y ahora, y tras los cambios en la regulación autonómica que incluyen que la comunidad de vecinos de autorización, esa cifra ha bajado a 3. "De 76 a 3", recalcó Martínez Salvador.

Otro dato, al margen del Centro, La Arena y Cimavilla, solo cuatro de las 154 secciones censales en que se organiza la distribución de las VUT supera ese 3%. "Así que no hay ningún problema de intensidad del uso vacacional sobre el uso residencial", remató el edil de Urbanismo. Junto a Foro votaron en contra los ediles del PP y el concejal no adscrito. No estuvo presente –como ya ocurrió en el Pleno del mes pasado–la concejala de Vox durante la fase de debate y votación de las proposiciones. El único apoyo a Suárez fue el del edil de IU, Alejandro Farpón.

Carmen Eva Pérez, portavoz del PSOE, junto a Marina Pineda. / Ángel González

Sin llegar a votar en contra, el PSOE optó por la abstención al entender que la propuesta de Podemos "no va en la dirección correcta", dijo Tino Vaquero. Primero porque la legislación impide una nueva moratoria hasta que hayan pasado cinco años y después aseguró el socialista porque lo que toca es una prohibición total de nuevas licencias "como han hecho San Sebastián y Barcelona".

Soledad no deseada entre los jóvenes

La proposición de Olaya solo fue una de las cinco presentadas por la oposición y que tumbó el gobierno. Aunque en el caso del plan especial para luchar contra la soledad no deseada en los jóvenes, que presentaba IU, más que tumbarla el gobierno demoró tomar la decisión a que se termine el proceso inicial de elaboración del nuevo Plan Integral de Juventud y se abran las mesas de trabajo el próximo mes de septiembre.

No tuvo suerte el PSOE ni con su propuesta de reordenar la acción municipal en cuanto a eventos para adecuarla a los valores de identidad que defiende la nueva marca de turismo –la derecha votó en contra y el resto de la izquierda se abstuvo–ni con la de paralizar el traslado del Archivo Municipal al sótano del centro sociosanitario de El Natahoyo. Ese era el primer punto de todo un acuerdo para dignificar el Archivo que defendió la portavoz socialista, Carmen Eva Pérez. Antes que ella intervino en el Pleno, pidiendo lo mismo, Fátima Rodríguez, presidenta de la Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos del Principado de Asturias (AAPA).

El Archivo, camino de El Natahoyo

Pérez acusó al gobierno de "cierta dejadez y descontrol" en la gestión del servicio para el que pidió recursos humanos y materiales pero, sobre todo, les pidió no llevarlo a un "espacio que no reúne las condiciones, se lo han dicho los técnicos", por el sótano de El Natahoyo. "Los archivos se vinculan con la defensa del estado de derecho y si hablamos de buscar la identidad de Gijón, también necesitamos archivos. Sabemos lo que somos hoy porque tenemos documentos que nos dicen lo que fuimos ayer", concretó la socialista.

La réplica del gobierno fue doble –Abel Junquera por el PP y Gilberto Villoria por Foro–aunque coincidente en reprochar al PSOE lo hecho o dejado de hacer mientras estuvieron al frente del Ayuntamiento. "Estos problemas no son de hace un año o dos, vienen de mucho antes", les reprochó Junquera, que "aseguró que el espacio elegido en El Natahoyo es el único idóneo para aglutinar todos los documentos repartido por seis almacenes municipales. En ese espacio ya hay 8.000 cajas con documentos. "Y si hay deficiencias, se corrigen; no se ignoran", concretó el responsable de Atención a la Ciudadanía y Distritos, de quien depende el servicio.

Junquera comprometió el "cuidado con todas las garantías de la documentación histórica" –todavía pendiente de destino desde su sede en la Torre del Reloj– y culpó al PSOE de generar "un alarmismo injustificado" con este asunto.

Ausencias en el salón de plenos

El edil de Obras Públicas, el forista Gilberto Villoria, recurrió a la hemeroteca para recordar que habilitar un sótano del inmueble de El Natahoyo como archivo ya estaba definido en el proyecto que impulsó el PSOE para desarrollar ese equipamiento. Como responsable de las obras de adecuación del espacio adelantó que se está trabajando en el proyecto para habilitar en la planta baja del edificio un espacio de zona de trabajo para el personal y sala de consultas para los ciudadanos con un ascensor de comunicación con el sótano.

El PSOE contó con el apoyo de IU y Podemos. El edil de IU, Alejandro Farpón, ofreció como espacios alternativos la que fuera comisaría en la calle de San José o los antiguos depósitos de agua de Roces. Aun así no dieron los números para que ganara la izquierda en un salón de plenos donde faltó Javier Suárez Llana (IU) mientras en la otra bancada no estuvieron María Mitre (Foro), Jorge Pañeda (PP) y aún no había llegado Sara Álvarez Rouco. Carmen Eva Pérez remató pidiendo al gobierno que "depongan su actitud. Rectifiquen ustedes mismos. Si rectificar está de moda".