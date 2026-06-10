Los tesoros que esconde el antiguo Hotel Madrid de Gijón vuelven a relucir gracias al arte del esgrafiado un cuarto de siglo después

Julio Barbero Moreno tiene en las manos las huellas de toda una vida trabajando con cal, en el bolsillo la navaja que le ha ayudado a convertirse en un maestro de la técnica del esgrafiado segoviano y en el pecho una Cruz de la Victoria tatuada. Ese símbolo de la Asturias de la que este albaceteño afincado en Ávila se enamoró cuando sus conocimientos le trajeron a Gijón entre 1998 y 1999 para trabajar en el proceso de reforma de la sede municipal del Antiguo Hotel Madrid, en la plaza Mayor. Y más en concreto en sus fachadas, que caso singular en Asturias, lucían ese estilo decorativo donde el artesano corta con la navaja los perfiles de los dibujos marcados previamente con una plantilla en el mortero de cal aún húmedo.

"No era estilo segoviano puro y duro, por que allí son diseños geométricos, pero sí en cuanto a la trama", rememora Barbero sobre lo que se encontró al llegar a aquella obra junto a sus compañeros. Un recuerdo que verbaliza ahora, mediado 2026, tras bajarse del andamio que desde hace unos días rodea ese mismo edificio. Y es que Barbero ha vuelto al Hotel Madrid un cuarto de siglo después para acometer unos arreglos puntuales: la renovación del esgrafiado en la primera planta de una de las fachadas y el arreglo de una fisura en otro de los paños. ¿Casualidades de la vida que haya vuelto a estar con su navaja trabajando en el edificio municipal?

Julio Barbero y Sonia Álvarez. / Juan Plaza

Solo en parte. Aquí la casualidad tiene nombre y apellidos: los de la arquitecta gijonesa Sonia Álvarez González. Sus estudios en Segovia le descubrieron el esgrafiado y a Julio Barbero. Así que cuando su compañera de R3 Arquitectura Sostenible le animó a presentarse a una licitación municipal para proyectar el arreglo del Hotel Madrid y le preguntó si conocía a alguien que le pudiera asesorar con esa técnica Álvarez tuvo clara la contestación. "Sí, conozco al mejor", fue la respuesta antes de coger el teléfono y llamar a Barberosin saber que él había sido quien había hecho la rehabilitación a finales del siglo pasado.

Un código QR esgrafiado

Barbero se plantó en dos días en Gijón para ver el edificio, se presentó a la licitación municipal y se llevó la adjudicación. Así que aquí se vino junto a Saul Hurtado, Miguel Ángel Calvo,José Pablo Fernández y Daniel Mills. "Es una eminencia", no deja de repetir Álvarez sobre quien ganó el premio Richard H. Driehaus de las Artes de la Construcción 2024 por su trabajo con mortero de cal y llegó a Gijón directo de Madrid donde tenía una tarea en la plaza de Las Ventas. "En Madrid estamos mucho, también estuvimos en la rehabilitación de la Puerta de Alcalá", explica el artesano sin olvidar sus trabajos en Asturias. Desde el Palacio de Camposagrado en Avilés al Palacio Trenor en Figueras, por poner unos ejemplos.

Pero lo suyo no es solo reparar. También es innovar. Su última novedad es generar códigos QR esgrafiados. Su precisión en los cortes es tal que consigue que no haya problemas para que el móvil haga la captura. Uno de esos códigos estará en la parte baja de una de las fachadas del antiguo Hotel Madrid y enlazará con una web que está preparando el Ayuntamiento y que permitirá al paseante curioso acceder a información sobre el edificio, su evolución historica y la técnica del esgrafiado.

Un nexo de unión entre Gijón y Segovia como el que han tejido Sonia Álvarez y Julio Barbero y del que quedará para siempre una muestra en el antiguo Hotel Madrid.