Trata de escapar de la policía en un patinete y termina condenado por tráfico de drogas en Gijón
El implicado reconoció lo sucedido en la Audiencia Provincial
Trató de escapar de la Policía Local con un patinete eléctrico, pero ha terminado condenado por un delito de tráfico de drogas. Un joven se sentó este miércoles en el banquillo de los acusados de la sección octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, para responder de un posible delito contra la salud pública. El acusado se limitó a reconocer los hechos y aceptó una sentencia de conformidad.
Lo sucedido tuvo lugar el 6 de septiembre de 2024. El implicado estaba en la calle Balmes con seis gramos de cocaína cuando un agente de la Policía Local le dio el alto. En lugar de pararse, trató de escapar en patinete eléctrico. La maniobra no le dio resultado.
El procesado se sentó ante los magistrados la mañana de este miércoles. Además de reconocer los hechos, logró una rebaja de la pena ya que se confesó consumidor habitual de cocaína. Al final, la condena le queda un año y seis meses de cárcel. Sus iniciales son J. I. T.
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