Cortes de tráfico por el concierto de Alejandro Sanz en Gijón: tramos, horarios y líneas de bus

Información importante para los fans de Alejandro Sanz... y para los que no. La celebración del concierto de Alejandro Sanz en el parque Hermanos Castro acarrerá cortes de tráfico a partir de de mañana.

Así lo ha comunicado la Policía Local de Gijón que informó de que el tráfico en el paseo del Doctor Fleming quedará cortado desde la medianoche de hoy y hasta la finalización del espectáculo.

El corte afectará al tramo comprendido entre el puente del Palacio de Deportes de La Guía y el puente del Piles. Eso sí, se permitirá el acceso a los hoteles de la zona y a los residentes de la calle Rocafort desde el puente del Piles.

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EMTUSA pondrá en marcha un dispositivo especial de autobuses al término del concierto. Los vehículos saldrán desde el parque de los Hermanos Castro hasta la plaza del Humedal, donde los usuarios podrán enlazar con las diferentes líneas búho.