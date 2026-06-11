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Detenido un hombre en la calle Corrida de Gijón por matar a una gaviota que "les estaba molestando" en una terraza

La Policía Local recibió el aviso y se desplazó al lugar de los hechos

Una gaviota sobre una mesa de una terraza de la calle Corrida.

Una gaviota sobre una mesa de una terraza de la calle Corrida. / Marcos León

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Nico Martínez

Caso de maltrato animal en pleno centro de Gijón. Un varón fue detenido en la mañana de este miércoles por haber matado a una gaviota en la calle Corrida. El hombre indicó que el animal les "estaba molestando" a él y a su mujer mientras se encontraban en una terraza.

Los hechos, explican fuentes municipales, tuvieron lugar durante la mañana del miércoles en una de las calles más transitadas del centro de la ciudad. Según estas mismas fuentes, el hombre se encontraba junto a su mujer en una terraza cuando una gaviota que se encontraba alrededor de ellos se acercó en exceso a su mesa y al pincho que había sobre ella. La respuesta del varón fue coger al ave. Terminó matándolo.

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Una persona que se encontraba en la zona vio esa escena y dio aviso a la Policía Local. Los agentes, al recibir la llamada, se acercaron al lugar de los hechos y se llevaron detenido al varón. El hombre estuvo durante varias horas en los calabozos por este caso de maltrato animal.

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