El detenido por matar a una gaviota en Gijón la estranguló y golpeó contra el suelo varias veces: "Fue todo muy desagradable"

El insólito episodio que ha vuelto a poner de actualidad la problemática de las gaviotas en la ciudad y que ha generado un importante revuelo en la ciudad. Un varón acabó detenido en la mañana de este miércoles por haber matado a una gaviota en la calle Corrida. El hombre indicó que el animal les "estaba molestando" a él y a su mujer mientras se encontraban en una terraza de esta vía tan concurrida. "Fue muy desagradable", describes los testigos que vieron cómo este individuo estranguló y golpeó contra el suelo al animal.

Los hechos, explican fuentes municipales, tuvieron lugar durante al mediodía del miércoles en una de las calles más transitadas del centro de la ciudad. Según estas mismas fuentes, el hombre se encontraba junto a su mujer en una terraza cuando una gaviota que se encontraba alrededor de ellos se acercó en exceso a su mesa y al pincho que había sobre ella. La respuesta del varón fue coger al ave. Terminó matándolo.

Un grupo de personas que se encontraban en la zona vieron esa escena y dieron aviso a la Policía Local. Los agentes, al recibir la llamada, se acercaron al lugar de los hechos y se llevaron detenido al varón. El hombre estuvo durante varias horas en los calabozos por este caso de maltrato animal.

El suceso generó una sensación de desconcierto entre los gijoneses y visitantes que se encontraban en las terrazas de la calle Corrida o paseando por esta vía. Asimismo, los camareros de los establecimientos de la zona y otros trabajadores también salieron para entender qué había sucedido.

A lo largo de la jornada de ayer, este era un tema de conversación que se repetía de forma constante entre los clientes y trabajadores. Algunos de los testigos de lo ocurrido comentaron que "la gaviota , inicialmente, se les tiró encima a esta pareja", como ocurre en numerosas ocasiones en calles de la ciudad como Corrida. Fue entonces cuando el varón tuvo una reacción muy violenta. "Cogió con rabia a la gaviota, la estranguló y empezó a golpearla contra el suelo unas cuantas veces. Cuando nos acercamos la gaviota ya estaba agonizando", manifestaron estos testigos de lo ocurrido al mediodía del miércoles, que agregaron que "a todos se nos quedó una sensación muy desagradable".

Uno de los grupos que se encontraba en la zona decidió llamar a la Policía Local para indicar lo que acababa de suceder en plena calle Corrida. Los agentes no tardaron en llegar y se llevaron detenido al hombre que había terminado con la vida de la gaviota.

Quejas continuas contra la plaga de gaviotas

Este episodio volvió a generar que los vecinos y trabajadores de la calle Corrida debatieran sobre el problema que existe con las gaviotas día a día. "Es cierto que molestan mucho, pero todo el mundo debería tener claro que no hay que perder los papeles de esta forma", destacaron algunos camareros de negocios de la calle Corrida.

Por el momento, los gijoneses esperan que el nuevo plan que ha impulsado el Ayuntamiento contra las gaviotas sea "más eficaz" que los anteriores, ya que a diario se sufren ataques en terrazas y calles. En total, Gijón retirará más de un millar de huevos hasta agosto y tratará de alejarlas de las zonas más conflictivas a través de vuelos con aves rapaces. Asimismo, se evitará el sacrificio de polluelos.