Gijón se convierte durante una semana en la capital mundial de la ecología y biodiversidad
La ciudad acoge el congreso "68th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science (IAVS)", en el que participarán más de 450 profesionales de todo el mundo
Un congreso de referencia mundial sobre ecología y biodiversidad llega del 22 al 26 de junio a Gijón bajo el nombre de "68th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science (IAVS)". Más de 450 investigadores, docentes y profesionales procedentes de universidades, centros de investigación y organismos públicos de todo el mundo se reunirán en la ciudad para convertirla en un punto de encuentro para debatir sobre los grandes retos ambientales de la actualidad.
"El carácter internacional del evento refuerza la proyección exterior de Gijón como destino y favorece el posicionamiento de la ciudad como sede idónea para futuras reuniones y congresos científicos", celebró la vicealcaldesa, Ángel Pumariega, que también destacó el hecho de que la llegada de este congreso represente también un reconocimiento a la labor de Asturias en materia de biodiversidad y conservación de los ecosistemas.
Por su parte, Jesús Martínez Salvador, director del Jardín Botánico, resaltó que este espacio, "vuelve a situarse en el epicentro de la investigación y la conservación vegetal", aseguró. El lema de esta edición, la 68ª será "Understanding Ecosystems through Vegetation (Entender los ecosistemas a través de la vegetación)", siendo la conservación de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático o la gestión sostenible de los ecosistemas algunos de sus temas centrales.
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