Gijón presenta una feria de Begoña con figuras y toreros jóvenes: "Ni un país inventa sus tradiciones, ni un gobierno puede frenar su cultura popular"

La plaza de toros de El Bibio acogió el acto que marca "el inicio oficial de la feria taurina de Begoña", tal y como definió la alcaldesa, Carmen Moriyón, a una presentación del cartel que reunió a 300 personas entre autoridades y aficionados. En el acto se recordó la figura de Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, que falleció en octubre de 2025.

La Regidora aprovechó para criticar las trabas de las administraciones a la tauromaquia. "Ni un país inventa sus tradiciones; ni un gobierno puede frenar su cultura popular", expresó la Alcaldesa, que resaltó que "si algo representa también este acto y esta Feria es la reivindicación de Gijón como una ciudad libre, una ciudad moderna en la que existe y se defiende algo tan intrínseco una sociedad democrática como la libertad de elegir". Ante esas palabras, los presentes respondieron con una larga ovación.

En esa misma línea se expresaron el diestro salmantino Pedro Gutiérrez Moya, conocido como el "Niño de la Capea", y el periodista José Ribagorda. Ambos agradecieron a Carmen Moriyón por recuperar la feria de Begoña en Gijón. "Me alegro que se haya impuesto el sentido común ante una sinrazón que no compartía nadie. Gijón ha sido, es y será siempre taurina", zanjó Ribagorda, quien resaltó que "la feria de este año será una grandísima fiesta". Por su parte, el empresario Carlos Zúñiga aseguró que "hemos hecho el mayor esfuerzo económico para el cartel la feria de este año".

Figuras del toreo y jóvenes son las apuestas de la próxima feria de Begoña, una cita que contará con Morante de la Puebla como gran cabeza de unos carteles que esta tarde se dieron a conocer en la plaza de toros de El Bibio ante decenas de aficionados. Junto al maestro cigarrero, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, estarán José María Manzanares y Pablo Aguado el sábado 15 de agosto, mientras que el domingo Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey y Juan Ortega, triunfador de la pasada feria en Gijón, completan la terna del otro cartel estrella que se celebrará el domingo 16.

La feria de Begoña, que volverá a contar con beneficios para abonados y jóvenes aficionados, dará oportunidad a tres matadores que se van abriendo camino en la tauromaquia como Álvaro Lorenzo, el francés Clemente y Ginés Marín. Serán los encargados de lidiar los toros de La Quinta. Núñez del Cuvillo y el Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto completan elenco ganadero para las corridas de toros a pie.

La corrida de rejones, además de Diego Ventura, que la pasada feria de San Isidro abrió su vigésima Puerta Grande en Las Ventas, contará con el debut en gijonés del rejoneador portugués Duarte Fernandes, además de la alternativa de Javier Funtanet. En la novillada estarán tres de los nombres del momento, especialmente el de Álvaro Serrano que causó sensación el pasado mayo en Madrid. Abrirá cartel Emiliano Osornio, joven promesa del toreo mexicano que goza de un gran ambiente de los aficionados y cuenta con el maestro Curro Vázquez como apoderado. Samuel Castrejón, que el pasado año se proclamó vencedor del certamen "El Camino hacia las Ventas", completa una terna que lidiará reses de La Cercada.

El acto en El Bibio contó con numeros aficionados a los toros y representantes de las peñas taurinas asturianas.