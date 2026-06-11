Manzanares y Pablo Aguado completan el regreso de Morante a la feria taurina de Gijón el día de Begoña

José Antonio Morante de la Puebla, para muchos la máxima figura de la historia de la tauromaquia, compartirá cartel con José María Manzanares y Pablo Aguado para lidiar reses de la ganadería de Núñez del Cuvillo el próximo 15 de agosto. Este será uno de los platos fuertes de los carteles de la feria de Begoña que esta tarde se darán a conocer en la plaza de El Bibio (20.30 horas) de la mano del periodista José Ribagorda y el matador de toros retirado Pedro Gutiérrez Moya, "Niño de la Capea", para reconocer su medio siglo de trayectoria como ganadero de reses bravas. A estas combinaciones, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, se suman otros nombres propios del actual escalafón como Andrés Roca Rey, Alejandro Talavante –máximo triunfador en la pasada feria de San Isidro– o el rejoneador Diego Ventura para un ciclo con tres corridas de toros, un festejo a caballo y una novillada con picadores.

El regreso a Gijón de Morante de la Puebla, que el pasado año causó baja a última hora tras sufrir una cornada en la plaza de Pontevedra, es el gran aliciente de la cita taurina de agosto. En lo que va de temporada ha dejado ya momentos para el recuerdo como una histórica faena en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla durante la feria de abril –la semana pasada abrió la Puerta del Príncipe en la corrida del Corpus Christi– o una faena para el recuerdo en la plaza de Aranjuez, donde también es empresario Carlos Zúñiga, al frente de Circuitos Taurinos. Ese triunfo en el coso madrileño lo compartió precisamente con Pablo Aguado, que cortó hasta un rabo, y frente a toros también de la divisa gaditana de Núñez del Cuvillo.

La feria, del jueves 13 al lunes 17, para evitar que los toros coincidan con el eclipse de sol en el que la concejalía de Relaciones Institucionales se está volcando, tendrá una apuesta clara por dar protagonismo a toreros jóvenes con momentos destacados en El Bibio otras temporadas, según ha podido saber este diario. En concreto, estarán acartelados en la corrida de La Quinta, de la familia Martínez Conradi, que en los últimos años ha lidiado animales para el recuerdo en el coso de la carretera de Villaviciosa.

Ambiente en El Bibio. / Marcos León

El elenco ganadero se completa con los toros del Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto, triunfadores en las últimas dos ferias de Begoña. En concreto, el toro "Berlinés", lidiado por José María Manzanares en 2024, y "Dengosillo", premiado el pasado año con la vuelta al ruedo tras una triunfal faena de Alejandro Talavante en la que cortó dos orejas. Las reses de la familia Fraile, de hecho, se han llevado los premios de muchas peñas como Dávila Miura, José Tomás o Astur.

El maestro de Puebla del Río lidiará las reses de Cuvillo

El festejo de rejones tendrá reses de Los Espartales, de encaste Murube, con Diego Ventura como cabeza de un cartel con un debut y una sorpresa. Ventura, además, viene de abrir su vigésima Puerta Grande en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid.

Precisamente en el principal coso de la tauromaquia española triunfó un joven madrileño hace solo unas semanas: Álvaro Serrano. El novillero impactó a los aficionados protagonizando una de las principales tardes de toda la feria de San Isidro que le sirvió para salir en volandas por la Puerta Grande. Junto a Álvaro Serrano, gran protagonista el día 17 en Gijón, estarán otros dos de los novilleros del momento, según confirman fuentes taurinas. Lidiarán un encierro de La Cercada, propiedad de Miguel Moreno.

La cita en la plaza de El Bibio de esta tarde, con presencia de la alcaldesa, Carmen Moriyón, y de buena parte del gobierno local, estará protagonizada por el maestro Capea en un acto conducido por José Ribagorda. "Hay que luchar contra la intolerancia para evitar el cierre de más plazas. La feria de Begoña pasó por un bache político malo pero recuperará el impacto que tuvo por las ganas que le ponen los aficionados", señalaba el torero y ganadero a este diario hace unos días.