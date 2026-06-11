El PSOE sostiene que los 13 bonsáis del Jardín Botánico de Gijón están en riesgo de desaparecer
"Han dejado la colección en situación de vulnerabilidad", señala el edil Ramón Tuero, después de que la contrata encargada de la conservación haya dejado de pagar a una especialista en la materia
El concejal del PSOE de Gijón, Ramón Tuero, señaló ayer que los 13 bonsáis que componen la colección del Jardín Botánico Atlántico de Gijón están en riesgo de desaparecer, al haber prescindido la contrata que se encarga del mantenimiento en el Botánico de la trabajadora especializada en estos árboles en miniatura.
"Es una persona especializada la que debe realizar el mantenimiento de los bonsáis porque requieren de cuidados concretos en cuanto a la poda, al riego, al control de plagas, de hongos…", señaló el concejal socialista.
El edil añadió que, pese a ello, "la dirección del Botánico no ha tomado medidas después de que la empresa adjudicataria dejara de pagar hace meses a la responsable de la colección. Han dejado a los bonsáis en situación de vulnerabilidad y desamparo técnico desde abril, es decir, desde hace dos meses, no hay nadie con conocimientos específicos al frente”, apuntó Tuero.
El PSOE señala que una infección de hongos ha afectado a cuatro bonsáis "de gran valor económico e histórico", indicando que se trata de árboles centenarios, uno de ellos valorado en 12.000 euros.
Seguridad perimetral
Ante esta situación, Tuero opina que "hay árboles a punto de morir porque la dirección del Botánico no ha autorizado la realización de los análisis necesarios que permitan identificar las infecciones y poder tratarlas adecuadamente. Se trata de una negligencia del gobierno local que puede conllevar daños irreversibles".
Los socialistas apuntan también que los bonsáis carecen de cierres de seguridad perimetral que impidan su manipulación por parte de los visitantes del Botánico, ni cuentan con riego automático para todos los ejemplares. Tuero reclama "que se cubra de inmediato el puesto especializado, que se dote a la colección de los medios necesarios para su conservación y que se actúe antes de que la pérdida sea irreversible".
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