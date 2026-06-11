Ratifican la absolución del hostelero del Carmen acusado de agredir sexualmente a un camarero en Gijón
El TSJA le impone al joven denunciante el pago de las costas procesales tras rechazar íntegramente su recurso
El hostelero del barrio del Carmen acusado de un delito de agresión sexual a un camarero –y que llegó a pasar varias semanas en prisión preventiva tras la denuncia– ha vuelto a ganar en los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acaba de rechazar íntegramente el recurso presentado por el denunciante, un joven de 22 años que aseguró que su jefe le había agredido sexualmente después de una noche de fiesta, al salir de trabajar del restaurante, en la Hoguera de San Juan de 2024.
La primera sentencia, de la sección octava de la Audiencia y desvelada por LA NUEVA ESPAÑA, absolvía al empresario gijonés al entender que el relato de la supuesta víctima era "ambiguo" e "impreciso" y que, si bien había bebido, el camarero no parecía que se encontrase con sus facultades anuladas cuando mantuvieron relaciones sexuales entre ambos.
El joven, pese a la sentencia, optó por presentar recurso ante el TSJA, pero acaba de rechazarlo íntegramente, imponiéndole además el pago de las costas procesales. El hostelero gijonés ha estado defendido por la abogada Patricia Prendes. Al afectado por la denuncia llegaron a pedirle incluso 13 años y medio de cárcel.
Los hechos enjuiciados ocurrieron la noche de la Hoguera de San Juan de 2024. Junto a otros compañeros del restaurante fueron a tomar copas. Luego, el dueño y el camarero denunciante se fueron para casa del empresario. La versión del joven en su denuncia fue extensa y concreta de todo lo que ocurrió antes aquella madrugada antes de llegar a la vivienda del hostelero, y después de irse de la misma. A partir de ahí fue donde empezaron las ambigüedades e imprecisiones. En su denuncia explicó que su jefe había aprovechado su estado de embriaguez para agredirle sexualmente. Pero la sentencia refleja que las relaciones "fueron consentidas".
Por estos cargos, cuando se presentó la denuncia, el empresario llegó a ingresar en prisión. Casi un mes después logró la libertad provisional hasta la celebración del juicio. Ahora ha vuelto a salir absuelto. La sentencia del TSJA no es firme y cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
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