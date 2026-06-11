Refuerzo de las líneas de bus por las fiestas de Cabueñes desde el centro de Gijón
Habrá frecuencias según la demanda tanto para ir como para volver por la noche
Con las fiestas de Cabueñes, que arrancan este viernes, vuelve el refuerzo de frecuencias del autobús municipal impulsado por el Ayuntamiento con un servicio lanzadera entre las 22.00 y las 00.00 horas con salidas desde la plaza de El Humedal, donde la Gota de Leche, hasta el Intra, que se irán realizando en función de la demanda. Del mismo modo ocurrirá con las líneas 1 y 15 que tienen su paso por las inmediaciones de la zona de la fiesta de Cabueñes.
El mismo proceso estará operativo para volver al centro de la ciudad, con salidas también según la demanda entre las 2.00 y las 4.00 horas en las madrugadas del sábado y del domingo. Los autobuses irán de nuevo hasta El Humedal. También habrá servicio especial de Emtusa para la hoguera de San Juan en Mareo, las fiestas de Castiello y las fiestas de Deva que tendrán lugar en las próximas semanas.
Otro de los cambios afecta a las líneas 2 y 18. En los últimos viajes modificarán sus recorridos en sentido a Hospital de Cabueñes, girando desde la glorieta de Viñao por Justo del Castillo a la glorieta de la escultura "Hacia la Luz" para entrar por Albert Einstein y avenida del Jardín Botánico, haciendo la parada nº 363 (detrás de la Escuela de Marina), zona próxima al recinto de la fiesta.
La Línea 2 haría este desvío en los viajes con salidas:
- Viernes, 12 de junio de 2026: Salidas de El Corte Ingles de las 20:30, 21:00 y 21:30 horas.
- Sábado, 13 de junio de 2026: Salidas de El Corte Inglés de las 20:40, 21:20 y 22:00 horas.
La Línea 18 hará el mismo desvío en las siguientes salidas:
- Viernes, 12 de junio de 2026: Salidas de Nuevo Gijón de las 20:50, 21:00, 21:20, 21:40 y 22:00 horas.
- Sábado, 13 de junio de 2026: Salidas de Nuevo Gijón de las 20:45, 21:15 y 21:45 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Reabre, con nuevos dueños, uno de los merenderos más conocidos de Gijón: 'Habrá menú, habrá carta y, por supuesto, tendremos parrilla
- Grave accidente laboral en la plaza Mayor de Gijón: trasladan al Hospital de Cabueñes a un joven operario sobre el que cayó una caja fuerte
- Asturias contará con dos nuevas titulaciones de Formación Profesional desde el próximo curso: "Es una oferta de calidad y ajustada a los sectores industriales"
- Del 'no al miedo en las aulas' al 'mi hijo no es ningún criminal': conflicto en un colegio de Gijón por un clima de 'agresiones verbales y físicas
- Retenciones kilométricas en la 'Y' para salir de Gijón por un accidente de tráfico a la altura del viaducto de Somonte
- Maniobra heroica en Gijón: una policía local fuera de servicio y dos transeúntes salvan a un hombre de morir atragantado
- El nuevo parking disuasorio de Gijón, con cerca de 500 plazas, ya es una realidad: “Es una muestra de movilidad sostenible y aspiración compartida”
- El joven operario al que se le cayó una caja fuerte en la plaza Mayor de Gijón sufre una fractura de pelvis