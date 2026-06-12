Ana Izarzugaza transforma la memoria familiar en una instalación audiovisual en el Antiguo Instituto
La cineasta gijonesa presenta en la Sala 1 del CCAI “Artefacto de memoria”, una propuesta que invita al espectador a detenerse y reflexionar sobre el pasado y su huella en el presente
La Sala 1 del Centro de Cultura Antiguo Instituto acoge desde esta semana Artefacto de memoria, la nueva instalación audiovisual de la cineasta Ana Izarzugaza. La muestra, presentada este viernes, propone un recorrido por recuerdos familiares y episodios históricos transmitidos de generación en generación para reflexionar sobre la memoria y su influencia en el presente.
La exposición nace de Examen de Memoria Histórica, una pieza de teatro documental creada por la propia Izarzugaza junto a la compositora Sara Muñiz y la artista visual Irene Pis. A través de relatos familiares transmitidos de forma oral, la obra reconstruye episodios que atraviesan distintas épocas y contextos históricos: desde una antepasada que ganó un juicio a la Inquisición hasta las vivencias de familiares marcadas por la Guerra Civil, la represión franquista o la escasez de la posguerra.
Estrenada en Barcelona en 2015, la pieza fue desarrollándose posteriormente en distintos espacios de creación y residencias artísticas hasta llegar a Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Gracias a las ayudas a la producción artística de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, aquel proyecto escénico evolucionó hasta convertirse en la instalación que ahora puede visitarse en el Antiguo Instituto.
Una trayectoria ligada al cine documental
Nacida en San Sebastián en 1985 y afincada en Gijón, Ana Izarzugaza combina su trabajo como cineasta con labores de producción y programación cultural. Formada en Sociología y cine documental, su trayectoria ha sido reconocida en varias ocasiones en el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), donde obtuvo el Premio Nuevos Realizadores Asturianos en 2018 y el galardón al mejor cortometraje asturiano en 2019 por Gniele Baila. Un año después recibió también el premio Open ECAM por el proyecto Sin Voz.
La exposición puede visitarse en la Sala 1 del Centro de Cultura Antiguo Instituto como una invitación a detenerse, observar y habitar el tiempo presente a través de los recuerdos del pasado.
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