El anticipo de la Feria de San Antonio en Gijón: 796 escolares felices entre animales

La Feria de San Antonio, que se celebra este sábado y domingo en el Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón, ofreció este viernes un anticipo a 796 escolares de 12 centros educativos, felices de poder ver y tocar a los animales de granja que se exponen, al menos a los que se dejan. "Algunos giran la cabeza y te enseñan los dientes", dice Joshua Santana Suero, del Colegio Virgen Reina, al que lo que más le gusta de la feria es "ver y tocar a los animales", en especial a los ponis.

Caballos de alta montaña, palomas, gallinas, patos, ocas, conejos, cabras y ovejas están entre los animales que se exhiben en esta feria, en el Pabellón Central, en una edición en la que no habrá vacas, que hace meses que no pueden exhibirse en certámenes por una enfermedad contagiosa que está afectando a esta ganadería. Entre los más de 300 animales que se pueden ver en la Feria, también están los ponis en los que pueden montar los más pequeños, acercándose así al mundo de la equitación.

La ilusión de los pequeños por este contacto estrecho con los animales es tal que algunos de ellos incluso querría llevarse como mascotas a sus casas a los animales a los que se acercan. "Los que más me gustan son los conejitos. Me gustaría llevarme uno a casa", señala Zoe Redondo Fernández, de 6 años y alumna del Colegio Santa Olaya. No es la única. Adiris Marian Cruz Agesta, alumna del Patronato San José de 11 años también quisiera tener al mismo animal como mascota. Es el segundo año que viene a estas actividades escolares previas a la Feria y en esta ocasión "echo de menos a las vacas", señala mientras participa en el taller de elaboración de cachopos, donde junto prepara uno para llevárselo a sus padres.

Alumnos del Colegio Santa Olaya y una de sus profesoras, en la zona de exhibición de aves. / Luisma Murias

El de elaboración de cachopos, patrocinado por la Fundación Gijón Rural y por Ternera Asturiana, es uno de los talleres para este encuentro con los escolares. También conocen, a través de un video de Disney, el proceso de elaboración de la miel por las abejas; participan en los de deportes tradicionales como el tiro con gomeru y el de bolos asturianos y también en uno de elaboración de sidra, con un pequeño llagar. Además, también pueden montar en poni. Otros años contaban con la posibilidad de ver en directo cómo se ordeñaba una vaca, este año, ese taller consiste en la proyección de un vídeo sobre las tareas del campo relacionadas con la ganadería de leche.

Talleres

El fin de semana se mantendrán algunos de estos talleres para los niños que acudan con sus padres, en concreto los de deportes autóctonos, elaboración de sidra, elaboración de cachopos y el de ganado de leche. La abre al público sábado y domingo a las once de la mañana, hasta las ocho de la tarde el sábado y hasta las tres de la tarde el domingo. La entrada es gratuíta.

Eduardo y Belén Nicieza, del Club Deportivo Gomeru de Gijón, enseñando a tirar a Mía González y Eva González, del Codema. / Luisma Murias

No todos lo niños tienen el mismo animal preferido. Pero para gustos hay colores, por eso Elena y Nagore, del Colegio Público de la Ería, prefieren las pitas pintas, y recuerdan que en la escuela "ya tuvimos pollitos". En los talleres también se lo pasan pipa, como Pedro Prieto, del Sanatorio Marítimo, prensando manzana o Mía González y Eva González, del Codema, aprendiendo a tirar con gomeru.

Los profesores también lo tienen claro: "los niños lo están disfrutando a tope", señala Marta García Ramos, jefa de estudios del Colegio Santa Olaya.