Buscan operador hostelero para el restaurante Las Delicias de Gijón: "Queremos dar una oportunidad real a la continuidad de ese tipo de uso"

Somió Capital, el grupo inversor que se hizo con el restaurante Las Delicias en el proceso de subasta llevado a cabo este año, acaba de abrir un proceso hasta finales de septiembre para encontrar un operador hostelero que "pueda desarrollar un proyecto atractivo, solvente y sostenible en el tiempo". "Queremos dar una oportunidad real a la continuidad del uso hostelero de Las Delicias antes de plantear cualquier otro escenario para el activo", señala Pablo Velasco, líder de Somió Capital.

El grupo inversor Somió Capital, que no tiene intención de convertirse en operador hostelero, está formado por empresarios asturianos. Desde la firma acaban de anunciar el comienzo de un proceso formal para identificar un operador hostelero que desarrolle un proyecto solvente en el enclave. El plazo para la recepción y análisis de propuestas se extenderá aproximadamente hasta finales de septiembre.

Durante estos meses, los responsables de Somió Capital mantendrán reuniones con operadores interesados, mostrará el activo y trabajará de forma conjunta con varias agencias inmobiliarias especializadas "para dar la máxima visibilidad a la oportunidad". Por el momento, aseguran que "ya se han producido conversaciones preliminares y algunas muestras de interés, aunque todavía no existe ningún acuerdo cerrado".

Pablo Velasco incide en que el perfil que buscan es el de un operador con experiencia, capaz de plantear una propuesta "a la altura de lo que representa un espacio con tanto valor histórico y emocional para varias generaciones de gijoneses". "La prioridad de Somió Capital es intentar preservar la esencia de uno de los enclaves más reconocibles de la ciudad antes de valorar cualquier alternativa diferente para el activo", remarcan.

Aunque indican que agotarán todas las vías para que se mantenga el uso hostelero, asumen la responsabilidad que tienen como propietarios de este espacio. "Un activo de estas características no puede permanecer indefinidamente abandonado. Si una vez concluido el proceso en septiembre no existiera un proyecto hostelero viable, estudiaremos otras alternativas para poner en valor la parcela”, manifiesta Velasco, que agrega que "entre esas opciones se encuentra el desarrollo inmobiliario, aunque a día de hoy no constituye el escenario prioritario de la sociedad".