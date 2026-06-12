Los cronistas oficiales del Principado estrechan lazos con el Muséu del Pueblu d’Asturies para reforzar la memoria de los concejos

El Muséu del Pueblu d’Asturies se convirtió este jueves en punto de encuentro para una parte de la memoria viva de la región. Una representación de la Asociación de Cronistas Oficiales de Asturias recorrió las instalaciones del equipamiento gijonés en una jornada que sirvió para acercar posiciones entre dos instituciones que, aunque desde ámbitos distintos, comparten un mismo objetivo: conservar, estudiar y difundir el patrimonio asturiano.

La visita estuvo guiada por el director del museo, Juaco López, que mostró a los asistentes no solo las exposiciones y espacios más conocidos, sino también aquellas áreas que habitualmente permanecen fuera de la vista del público. Fototeca, biblioteca, fondos documentales, almacenes y colecciones museográficas formaron parte de un recorrido diseñado para dar a conocer el trabajo que se desarrolla diariamente entre bastidores.

Más allá de la visita, el encuentro tenía un objetivo claro: sentar las bases de una colaboración más estrecha entre el museo y los cronistas oficiales repartidos por toda Asturias. “La única manera de avanzar es colaborando”, defendió López, convencido de que ambas partes pueden enriquecerse mutuamente a través del intercambio de información y conocimiento sobre el territorio.

Los ojos del patrimonio en el territorio

Actualmente Asturias cuenta con una treintena de cronistas oficiales repartidos por distintos concejos, una figura que, aunque muchas veces discreta, desempeña un papel fundamental en la investigación y conservación de la historia local. Su trabajo consiste en recopilar documentos, rescatar testimonios, estudiar tradiciones y mantener viva la memoria de sus municipios.

Para Fernando Delgado, cronista de Morcín y presidente de la Asociación de Cronistas Oficiales de Asturias, la jornada marca el inicio de una relación especialmente valiosa. Según destacó, los cronistas podrán apoyarse en los fondos documentales del museo para sus investigaciones, mientras que el propio equipamiento gijonés contará con una red de colaboradores repartidos por todo el territorio capaces de identificar materiales, documentos o elementos patrimoniales de interés.

El valor de conocer “las tripas” del museo

Entre los asistentes se encontraba el cronista oficial de Gijón, Luis Miguel Piñera, que valoró especialmente la posibilidad de acceder a espacios habitualmente cerrados al público. “Una cosa es visitar el museo como cualquier ciudadano y otra muy distinta conocer su funcionamiento interno”, vino a resumir el historiador gijonés tras una jornada en la que los participantes pudieron observar cómo se conservan los fondos fotográficos, las colecciones documentales o los materiales etnográficos que custodia la institución.

Piñera destacó además el carácter dinámico del equipamiento. Lejos de ser un espacio estático, definió el Muséu del Pueblu d’Asturies como un “museo vivo”, con actividad constante, visitas escolares, investigadores, turistas y proyectos de documentación que mantienen en permanente movimiento una de las principales referencias culturales de la región.