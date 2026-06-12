Los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes pondrán el foco en los derechos de la juventud en su 44ª edición en Gijón

Los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes celebrarán del 9 al 12 de octubre su 44.ª edición con una programación que girará en torno a los derechos de la juventud. La cita, que este año se traslada a la Escuela de Comercio, combinará laboratorios juveniles, talleres interactivos y un foro dirigido a profesionales para reflexionar sobre algunos de los principales desafíos que afrontan los jóvenes.

La organización plantea esta edición en un contexto marcado por la precariedad, las dificultades de emancipación y el cuestionamiento de valores democráticos, con el objetivo de debatir cómo defender los derechos de los jóvenes y reforzar su participación en la sociedad. Los contenidos se estructurarán en torno a tres grandes ejes: la participación democrática, el acceso a una vivienda digna y el derecho a la cultura y a los derechos sociales.

La inauguración correrá a cargo del sociólogo y filósofo César Rendueles, que ofrecerá la conferencia “Después del futuro. Tecnología catastrófica, guerra cultural y crisis democrática”. Junto a él participarán el experto en vivienda Javier Burón, la comisionada de España en Libertad 50 años, Carmina Gustrán Loscos, la periodista Mar Manrique y Hatim Azahri Akhnous, Premio Princesa de Girona Social 2026.

El programa para jóvenes volverá a articularse en torno a tres laboratorios. El primero, impulsado por la Asociación Garaje, abordará el derecho a la cultura a través de la creación artística; el segundo, coordinado por Amnistía Internacional, analizará el acceso a la vivienda como derecho humano; y el tercero, organizado por el Consejo de la Juventud de España, profundizará en cuestiones como la emancipación, el empleo, el bienestar o la participación democrática.

La programación se completará con talleres interactivos sobre vivienda y transformación social y sobre creación de narrativas y contenidos audiovisuales, inspirados en experiencias digitales de gran alcance.

Un foro para profesionales

Los Encuentros mantendrán además su espacio específico para profesionales de juventud, con conferencias, debates y talleres centrados en la participación ciudadana, la gestión cultural y el acceso a la vivienda. El foro servirá también para compartir experiencias y herramientas de trabajo entre técnicos, informadores juveniles y profesionales vinculados al ámbito de la juventud.

La inscripción para participar en las distintas actividades se abrirá el próximo 15 de junio a través de la plataforma municipal de actividades del Ayuntamiento de Gijón.