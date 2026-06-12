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Los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes pondrán el foco en los derechos de la juventud en su 44ª edición en Gijón

La cita se celebrará del 9 al 12 de octubre en la Escuela de Comercio con actividades centradas en la participación democrática, la vivienda y el acceso a la cultura

Presentación de la 44ª edición de los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes.

Presentación de la 44ª edición de los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes.

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Demi Taneva

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Gijón

Los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes celebrarán del 9 al 12 de octubre su 44.ª edición con una programación que girará en torno a los derechos de la juventud. La cita, que este año se traslada a la Escuela de Comercio, combinará laboratorios juveniles, talleres interactivos y un foro dirigido a profesionales para reflexionar sobre algunos de los principales desafíos que afrontan los jóvenes.

La organización plantea esta edición en un contexto marcado por la precariedad, las dificultades de emancipación y el cuestionamiento de valores democráticos, con el objetivo de debatir cómo defender los derechos de los jóvenes y reforzar su participación en la sociedad. Los contenidos se estructurarán en torno a tres grandes ejes: la participación democrática, el acceso a una vivienda digna y el derecho a la cultura y a los derechos sociales.

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La inauguración correrá a cargo del sociólogo y filósofo César Rendueles, que ofrecerá la conferencia “Después del futuro. Tecnología catastrófica, guerra cultural y crisis democrática”. Junto a él participarán el experto en vivienda Javier Burón, la comisionada de España en Libertad 50 años, Carmina Gustrán Loscos, la periodista Mar Manrique y Hatim Azahri Akhnous, Premio Princesa de Girona Social 2026.

El programa para jóvenes volverá a articularse en torno a tres laboratorios. El primero, impulsado por la Asociación Garaje, abordará el derecho a la cultura a través de la creación artística; el segundo, coordinado por Amnistía Internacional, analizará el acceso a la vivienda como derecho humano; y el tercero, organizado por el Consejo de la Juventud de España, profundizará en cuestiones como la emancipación, el empleo, el bienestar o la participación democrática.

La programación se completará con talleres interactivos sobre vivienda y transformación social y sobre creación de narrativas y contenidos audiovisuales, inspirados en experiencias digitales de gran alcance.

Un foro para profesionales

Los Encuentros mantendrán además su espacio específico para profesionales de juventud, con conferencias, debates y talleres centrados en la participación ciudadana, la gestión cultural y el acceso a la vivienda. El foro servirá también para compartir experiencias y herramientas de trabajo entre técnicos, informadores juveniles y profesionales vinculados al ámbito de la juventud.

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La inscripción para participar en las distintas actividades se abrirá el próximo 15 de junio a través de la plataforma municipal de actividades del Ayuntamiento de Gijón.

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