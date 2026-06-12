Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón: "me cuesta entender que haya rechazo al Hospital Quirón, que va a contribuir a reducir las listas de espera"

Félix Baragaño Suárez fue reelegido el pasado miércoles como presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Langreo y Carreño, momento en el que pidió al consejero de Industria, Borja Sánchez, «no retrasar por más tiempo» la licitación de las obras de modernización del Recinto Ferial Luis Adaro, tras la ampliación de capital del Consorcio del Recinto Ferial para actualizar y modernizar el recinto.

¿Cuáles son esas inversiones retrasadas?

No puedo ocultar mi frustración de que yo creía que una vez aprobada la ampliación de capital por los socios, el segundo paso ya era muy fácil. Ciertos proyectos ya estaban hechos y se trataba de ponerlos en marcha. Los dos primeros que hay que acometer son remodelaciones, la renovación y actualización de la instalación eléctrica que se licitará entre cuatro y cinco millones de euros, y la de toda la instalación de climatización del Palacio de Congresos y del Pabellón Central por otro millón de euros. Hay una urgencia tremenda. Son temas absolutamente perentorios.

¿Por qué no se han licitado, si los proyectos ya están hechos?

El de la instalación eléctrica se hizo hace tiempo, estando incluso adjudicada la dirección de obra. Todos los socios del consorcio estamos de acuerdo en que el tema salga adelante, pero no se ha hecho por criterios distintos entre técnicos del Principado y del Ayuntamiento de Gijón. Pero hay novedades.

¿Cuáles?

Nos trasladan que se va a desbloquear técnicamente y, previsiblemente, se podrá licitar a la vuelta del verano. Hay una mesa de trabajo sobre este asunto, para poder llevar la licitación a la Junta de Gobierno del Consorcio. Si se cumple la previsión, las obras empezarían después de que acabe Mercaplana.

¿Alguna novedad significativa en la próxima edición de la Feria, aparte del Pabellón de Caja Rural de Asturias y la renovación del del Banco Sabadell?

Hunosa cambia de ubicación y va ha construir un nuevo stand en el que duplica la superficie del que tenía y en el que va a poner material histórico y va a estar alineado con la nueva estrategia empresarial de la compañía, ya no carbonífera. También va a haber un stand de un distribuidor de Moscovitas y otro de Quesos de 3 Oscos, crece mucho la presencia de Marruecos con y también la del vehículo chino, en especial el eléctrico.

Llega el varano y más turistas. Hay una discrepancia entre el Principado y el Ayuntamiento en cuanto a la declaración de Cimadevilla y La Arena como zonas tensionadas. ¿Qué opina?

El que haya un orden en el turismo tiene toda la lógica, igual que que hay unas plazas hoteleras, pues es lógico que haya unas plazas determinadas de apartamentos turísticos. Es muy razonable que haya un límite a las viviendas vacacionales. Dicho eso, la tensión en general en el mercado de vivienda tiene que ver conque existe ahora mismo una demanda de de vivienda muy superior a la oferta. Eso se soluciona construyendo más vivienda, facilitando que haya más vivienda pública, generando más suelo, incluso aumentar la edificabilidad de los solares permitiendo a los promotores construir edificios más altos. Ese aumento de la edificabilidad permitiría construir más viviendas y un poco más baratas. La población de España está creciendo de una manera importante, estamos muy próximos a los 50 millones de habitantes y necesitamos que esas personas que que están viniendo, que tengan un sitio donde poder vivir.

Ya que habla de inmigración, ¿qué opina de los discursos que hablan de «prioridad nacional»?

Cuando se habla de prioridad nacional, entindo que lo que se quiere decir es que en un momento dado, primero, necesitamos ayudar a los españoles que tienen necesidades, que no a los extranjeros que están llegando. Y yo creo que con eso nadie puede estar en desacuerdo. Pero eso tiene que ser compatible con que haya una inmigración ordenada, que es necesaria, porque necesitamos trabajadores.

¿Qué opina de que se pueda desbloquear Ecojove?

Yo no tengo dudas de que se debe reactivar. La oficina de mi empresa está en La Calzada hace 40 años y puedo decir es que los niveles medioambientales han mejorado sustancialmente y que es un barrio que perfectamente se puede desarrollar. Eso es compatible con seguir exigiendo mejoras de medidas ambientales. Pero hay una realidad. ArcelorMittal nunca tuvo tantos medios y tanta inversión en temas medioambientales y en El Musel el tráfico de graneles se ha reducido a la mitad, porque ya no hay carbón térmico.

Félix Baragaño, en un momento de la entrevista. / Luisma Murias

Ya que los cita, Arcelor se constipa y el Puerto pilla un gripazo.

El Puerto no deja de ser un reflejo de la actividad industrial del entorno. En el Musel cada vez se van generando más tráficos de más valor añadido, aunque todavía son insuficientes para sustituir a la toneladona, dicho con cariño. Y con las nuevas inversiones que están previstas en el Puerto la Zalia, poco a poco esa dependencia tan grande que ahora mismo tiene el Musel de Arcelor se seguirá reduciendo.

La recuperación de la autopista del mar, ¿la ve factible o como un deseo?

En la fase en la que estamos, todavía soy muy escéptico. O sea, necesitamos alguna compañía naviera que tenga un interés real, porque lo que no podemos es volver a reproducir los errores del pasado, en el que una compañía se hizo cargo de la línea mientras tuvo subvenciones.

Ha criticado la tasa turística.

Nos alineamos 100% con la reflexión que ha trasladado el sector a la opinión pública, porque Asturias está muy lejos de una saturación turística.

¿Qué opina de invertir 137 millones de euros en soterrar el Muro?

Ganar terreno para el espacio público, para la diversión, para la hostelería, para el deporte, para el esparcimiento, siempre es positivo. Soterrando el tráfico se consigue eso. Si esa inversión la tuviera que hacer 100% el Ayuntamiento, yo no la apoyaría, porque no hay una una proporción entre costo y beneficio. Si encuentran fórmulas de protagonismo importante de la inversión privada, a cambio de explotar el aparcamiento subterráneo, la apoyaría.

Usted ha señalado que los accesos a El Musel, la intermodal y el metrotrén son las inversiones pendientes más importantes.

Lo sigo pensando y también que desde el Ministerio quizás no está habiendo el conocimiento o la sensibilidad que se necesita para solucionar estos problemas.

¿Ve posible sacar el tráfico pesado de La Calzada antes de que haya un nuevo acceso al Puerto?

Probablemente no, porque sino, ya lo habrían hecho. Hay un túnel de Abono que está cerrado porque no cumple las condiciones de seguridad y habría que hacer una inversión importante para recuperarlo.

Arranca la urbanización del proyecto de La Champanera.

Me parece un proyecto precioso, al que deseo el mayor de los éxitos, un pequeño parque tecnológico dando el salto a la parte de atrás del Campus. Las iniciativas privadas, como también la implantación de universidades privadas en Asturias y del Hospital Quirón, creo que son complementarias a la iniciativa pública. En el caso del Hospital Quirón ayudará a reducir las listas de espera, con lo que me cuesta mucho entender que estas cosas de sentido común que puedan ser rechazadas.

¿Y Naval Azul?

Tanto la economía azul como Gijón, tienen el dinamismo suficiente para que tenga éxito y en poco tiempo tenga un volumen de actividad empresarial razonable. Ha habido empresas de acuicultura y de tecnología que se han interesado, el Acuario quiere ampliar ahí y no sé si incluso Indra puede estar interesada. Hubiera sido bueno que se permitiera también algo de edificación residencial, en la zona pegada a la Avenida de Galicia.

Usted defiende la necesidad de instalar parques de baterías en Asturias. ¿Lo ha trasladado a las administraciones?

El viceconsejero de Industria es de las personas que está absolutamente concienciada con la necesidad, tanto de almacenamiento de energía como en el anillo central. Lo que todos deseamos es que avance lo más rápido posible. No entendemos que a empresas tan importantes para Asturias como es Asturiana de Zinc, se les haya denegado una ampliación de potencia eléctrica que ha solicitado.

¿Es optimista conque Indra amplíe en el taller de Barros, en vez de en Galicia?

Quiero pensar que ahí va a acabar habiendo un acuerdo. Hay una apuesta clara del Gobierno, hay una apuesta clara de Indra y yo creo que Duro Felguera va a ser sensible a todo el apoyo que se le ha dado tanto a nivel autonómico como a nivel nacional.

¿Cree que el cierre del estrecho de Ormuz puede desembocar en una crisis económica?

Todas las empresas de mayor o menor medida están afectadas. Es cierto que genera una cierta distorsión, pero yo no creo para nada que vaya a derivar en una crisis económica.

A nivel nacional, ¿considera que debería haber adelanto electoral?

Desde la perspectiva empresarial, las posiciones inestables no nos gustan. Dicho esto, tampoco tenemos seguridad de que unas nuevas elecciones nos garanticen la estabilidad que necesitamos. Lo único que puedo es estar atento a lo que pueda ocurrir y deseosos de que esa estabilidad que necesitamos para el país se produzca lo antes posible.

¿Y cómo ve la fuerte confrontación política?

A mí eso me disgusta profundamente. Yo creo que la alternancia política de los dos grandes partidos que hay en España, cuando estaban en posiciones de centroderecha y de centroizquierda, fue lo que generó el gran desarrollo de nuestro país en los últimos 50 años.