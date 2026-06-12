Gijón cuenta las horas para vibrar con Alejandro Sanz: decenas de personas se agolpan a las puertas del concierto "con el runrún en el estómago"

A las diez de la mañana todavía faltan doce horas para que Alejandro Sanz suba al escenario del Parque Hermanos Castro, pero para muchos de los seguidores que ocupan ya los primeros puestos de la cola el concierto comenzó hace días. Algunos llevan toda la semana pendientes de horarios y fichajes. Otros han recorrido cientos de kilómetros desde Madrid, Barcelona, Ciudad Real o León. Todos comparten la misma sensación: los nervios siguen siendo los mismos que la primera vez.

“Estoy ahora mismo con el runrún en el estómago”, confiesa Cristina Álvarez mientras espera junto a Juan Carlos Martín, Rebeca Da Cruz y Alicia Cacho. Lo llamativo es que ninguno es precisamente un recién llegado. Llevan siguiendo al artista desde 1991 y han convertido las giras en una parte importante de su vida. “Siempre vamos a dos o tres conciertos por gira”, explican, aunque algunos llegaron a asistir hasta a nueve actuaciones en un mismo tour. Después de Gijón ya tienen marcadas en el calendario las citas de Madrid, A Coruña y Barcelona.

“Lo curioso es que parece que es la primera vez que lo veo”, reconocen entre risas. La frase se repite de una forma u otra a lo largo de toda la fila. Porque si algo caracteriza a los seguidores de Alejandro Sanz es la fidelidad. La mayoría acumula décadas acompañando al cantante y organizando vacaciones, desplazamientos y agendas familiares alrededor de sus conciertos. Para muchos, la espera es casi tan importante como el espectáculo.

Amistades que surgen durante la espera

Y es precisamente en esas horas de espera donde nacen algunas de las historias más llamativas. Sandra López, Sara del Pozo, Juli Fillol y Miriam de Miguel son un ejemplo. Llegadas desde Burgos, León, Ciudad Real y Valladolid, forman un grupo inseparable que se conoció precisamente en una cola.

“La primera que conocí fue a Sandra, en un concierto en Madrid. Luego fui conociendo al resto”, cuenta una de ellas. Lo que empezó como una conversación entre desconocidas durante una espera terminó convirtiéndose en una amistad que dura años y que las sigue reuniendo en distintas ciudades de España cada vez que Alejandro Sanz sale de gira.

Treinta y cinco años después, los mismos nervios: así esperan los fans de Alejandro Sanz su regreso a Gijón / Luisma Murias

A su alrededor se forman conversaciones similares. Gente que se reconoce de conciertos anteriores, que intercambia recuerdos de actuaciones pasadas o que ya está organizando el siguiente viaje. Para algunos, la historia con el cantante comenzó hace más de tres décadas. López recuerda perfectamente su primer concierto: el 1 de septiembre de 1991, cuando apenas tenía once años. El de esta noche será ya el número 38 de su cuenta personal.

Las historias llegan desde todos los rincones. Luisa Salvador, Miriam Tello y Eva López han viajado desde Lérida y Barcelona para asistir a la actuación gijonesa. “Es nuestro primer concierto de esta gira”, explican. Llevan treinta y cinco años siguiéndole y ya tienen previstas nuevas citas en Madrid, Valencia y Barcelona.

Desde Madrid llegaron también Mari Ángeles Peláez y Cristina Vozmediano. Tras más de seis horas de autobús, su primera parada al llegar a Gijón anoche fue acercarse al recinto para apuntarse en la lista del nuevo sistema de entrada. “Lo primero que hicimos fue coger un taxi y venir”, recuerdan.

El esfuerzo económico y personal aparece constantemente en las conversaciones. Hay quienes piden vacaciones para poder asistir a varios conciertos consecutivos. Otros hablan de las dificultades para cuadrar fechas con el trabajo o con las obligaciones familiares. Pero todos coinciden en que merece la pena. “Ahora estoy más loca que antes”, bromea una de las seguidoras más veteranas. “Cuando las niñas eran pequeñas era más complicado, pero ahora que ya son mayores aprovecho todo lo que puedo”.

Un nuevo sistema de registro

En esta ocasión, además, la experiencia ha sido diferente. El sistema de fichajes implantado para ordenar la cola ha permitido a muchos aficionados evitar las tradicionales acampadas de varios días. La mayoría de los fans valora positivamente una fórmula que les ha permitido descansar, conocer la ciudad o simplemente disponer de tiempo libre antes del concierto.

“Así no tienes que estar una semana durmiendo en la calle”, resume una de las asistentes. Álvarez reconoce que hasta el último momento existieron dudas sobre el funcionamiento del sistema, pero que finalmente la organización logró ordenar la entrada sin grandes problemas.

Llega la gran noche

Sin embargo, a medida que avanza la mañana, los números de la lista dejan de ser importantes. Las conversaciones giran hacia otras cuestiones: qué canciones sonarán esta noche, cuántas veces han visto al artista o cuál será la próxima ciudad en la que volverán a encontrarse.

Once años después de su última actuación en Gijón, Alejandro Sanz regresa a la ciudad asturiana. Frente al recinto le espera una legión de seguidores que ha crecido con sus canciones, que ha construido amistades en las colas y que sigue recorriendo España para verlo actuar.

Treinta y cinco años después, la ilusión permanece intacta. Y, a juzgar por los nervios que se respiran junto al Parque Hermanos Castro, también la emoción de la primera vez.