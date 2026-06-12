Gijón renueva su compromiso con el emprendimiento y la transformación digital: los programas e iniciativas para apoyar al tejido empresarial de la ciudad

El Consejo de Administración de PETSA ha abordado esta mañana un amplio conjunto de actuaciones destinadas a reforzar los servicios de apoyo al tejido empresarial y a continuar impulsando programas de acompañamiento al emprendimiento y la transformación digital.

Entre los asuntos tratados destaca la aprobación del expediente y la apertura del procedimiento de contratación para la gestión técnica y administrativa del Centro Maker del Edificio CRISTASA. Este equipamiento, que celebra más de una década de actividad, se ha consolidado como un espacio de referencia para la fabricación digital, el prototipado y la experimentación tecnológica, ofreciendo a emprendedores, empresas y ciudadanía acceso a herramientas como impresoras 3D, cortadoras láser y otros recursos de fabricación avanzada.

Otro de los acuerdos relevantes ha sido la aprobación de la adenda de modificación y prórroga del convenio de colaboración con la Fundación CTIC y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), para el desarrollo de la quinta edición del programa de transformación digital del tejido empresarial local. Esta alianza estratégica permite seguir desarrollando actuaciones de apoyo a la digitalización empresarial, la innovación tecnológica y la mejora de la competitividad de las empresas gijonesas, consolidando una colaboración que ha contribuido durante años a la modernización del tejido productivo local.

En esta edición, se contempla una evolución dicho programa, que se desarrollará bajo el nombre de Gijón Futuro Digital, una iniciativa orientada a acelerar la incorporación efectiva de la inteligencia artificial en las pequeñas y medianas empresas del municipio.

El programa arrancará con la realización de un estudio diagnóstico sobre el grado de conocimiento, adopción y uso de la inteligencia artificial en el tejido empresarial gijonés. Esta primera fase permitirá obtener una radiografía actualizada de la situación de las pymes locales y detectar necesidades, oportunidades y ámbitos prioritarios de actuación. Está previsto que participen en este análisis alrededor de 200 empresas.

A partir de los resultados obtenidos, el programa se desarrollará en cuatro fases progresivas, adaptadas al nivel de madurez digital y a las necesidades de cada organización.

La primera de ellas, Explora, estará dirigida a 40 empresas y tendrá como objetivo identificar oportunidades de mejora y posibles aplicaciones de la inteligencia artificial en sus procesos de negocio. En esta fase se analizarán casos de uso, necesidades específicas y actuaciones de rápida implantación y menor impacto organizativo, facilitando a las empresas una primera aproximación práctica a esta tecnología.

La segunda fase, denominada Activa, contará con la participación de 20 empresas y se centrará en el acompañamiento a los equipos de trabajo para la puesta en marcha de soluciones concretas. El objetivo será avanzar desde la identificación de oportunidades hacia la implementación efectiva de herramientas y procesos basados en inteligencia artificial.

Posteriormente, la fase Transforma permitirá a 8 empresas desarrollar proyectos de mayor alcance y carácter estratégico. Cada participante definirá una iniciativa específica de transformación basada en inteligencia artificial y contará con apoyo para su puesta en marcha. Además, se habilitará un cheque de 3.000 euros para la contratación de servicios especializados prestados por empresas tecnológicas del tejido TIC local y asturiano, con especial participación de las empresas integradas en el Clúster TIC Asturias.

A través de este itinerario escalonado, Gijón Futuro Digital busca facilitar una adopción real y efectiva de la inteligencia artificial por parte de las pymes gijonesas, impulsando su competitividad, productividad y capacidad de innovación, al tiempo que fortalece la colaboración con el ecosistema tecnológico regional.

El Consejo también dio luz verde a las bases de la XXII Edición de los Premios Gijón Impulsa 2026, una iniciativa ya consolidada en el ecosistema emprendedor local y que reconoce proyectos empresariales del ecosistemas empresarial gijonés. Estos galardones constituyen una de las principales herramientas de visibilización y apoyo al talento emprendedor de la ciudad. El plazo de recepción de solicitudes se abrirá el próximo 1 de septiembre.

En materia de apoyo a proyectos con impacto social, se aprobaron las solicitudes presentadas por 3 entidades sin ánimo de lucro para su instalación en las residencias empresariales gestionadas por Gijón Impulsa. Con esta medida se facilita el acceso de organizaciones sociales a espacios de trabajo y recursos que favorecen el desarrollo de su actividad y la generación de valor para la comunidad. Concretamente se trata de Asociación Cultural de Arqueología Industrial 'Máximo Fuertes Acevedo' - industria, cultura y naturaleza (INCUNA) Asturias , Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias (Cuidalab) y Asociación Mujeres de Empresa – Red de Autónomas, Empresarias y Profesionales de Asturias.

Por otro lado, se informó favorablemente sobre la instalación de taquillas inteligentes de recogida y entrega de mercancías (click & collect) en el ámbito del Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón. Esta actuación contribuirá a mejorar la logística de última milla, reducir desplazamientos y ofrecer nuevos servicios a las empresas y profesionales que desarrollan su actividad en el recinto.

Finalmente, el Consejo fue informado de las solicitudes recibidas y aprobadas para las distintas infraestructuras gestionadas por PETSA, lo que refleja el elevado nivel de demanda existente en los espacios empresariales municipales y el dinamismo de un ecosistema que continúa creciendo en capacidad de atracción de iniciativas innovadoras.

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Ángela Pumariega, vicealcaldesa y concejala delegada de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón: "Con estas actuaciones, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo económico, la innovación y la creación de oportunidades. Seguimos trabajando para que Gijón sea una ciudad que genere oportunidades para emprender, innovar y generar empleo de calidad. Nuestra ciudad cuenta con un ecosistema empresarial innovador y dinámico. El objetivo es seguir creando las condiciones para que empresas y emprendedores encuentren aquí el apoyo, los espacios y las oportunidades que necesiten".