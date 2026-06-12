Gijón se vuelca en la lucha contra el cáncer con una multitudinaria cena en el Club de Regatas: "Nos queda mucho por hacer"

Gijón volvió a demostrar este viernes su capacidad de volcarse en la lucha frente al cáncer. Un total de 234 personas asistieron a la cena organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias, una cita que cumplió su segunda edición y que tuvo lugar en el Club de Regatas. En el acto estuvieron, entre otros, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y la consejera de Salud, Concepción Saavedra, quien ofreció un emotivo discurso sobre su experiencia como paciente oncológica. "Es importante hablar con claridad, llamar a las cosas por su nombre, tener naturaliad y visibilizar la enfermedad", destacó Saavedra.

Representantes de empresas y entidades de la región llenaron las mesas que la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias había preparado con mimo de la mano de los profesionales del Club de Regatas. Cada uno de los asistentes a la velada en el Club de Regatas pagó un donativo de 90 euros. La cena incluyó cóctel, cena y baile. Antes, los asistentes atendieron a los distintos discursos de las autoridades.

La presidenta de la asociación en Asturias, Yolanda Calero, al igual que expresó previamente la líder de la entidad en Gijón, Teresa Sánchez, se mostró "encantada" con el ambiente que se generó en el Club de Regatas. "Esto contribuye a recaudar dinero para financiar nuestros proyectos de investigación y programas de apoyo a pacientes", comentaron. Además, Teresa Sánchez apuntó que "esta cena es clave para dar visibilidad a la Asociación Española Contra el Cáncer y dar a conocer que vamos de la mano con todos los sectores de la región". "Formar parte de la sociedad asturiana es muy importante para nosotros. Queremos que todos sepan que estamos ahí para ayudar a pacientes y familiares", subrayó Sánchez.

Prevención y promoción de la salud

Algunos de los servicios que ofrecen en la sede local de la asociación son asistencia psicológica, terapéutica y asesoría jurídica, así como unos talleres de ejercicio físico oncológico que iniciaron en abril. Para ello cuentan con un logopeda, una trabajadora social, una fisioterapeuta y un nutricionista.

En la cena de gala también intervinieron Carmen Moriyón y Concepción Saavedra. La Consejera puso el foco en que "hay que cuidarse antes de enfermar y acudir a los cribados, ya que un diagnóstico precoz salva vidas". De cara al futuro, apuntó que "nos queda mucho por hacer". "Una de las cosas que hacen falta es la creación de una unidad de atención al Superviviente Oncológico, sobre todo para niños y niñas", remarcó Saavedra.

Respecto a su experiencia como paciente, reconoció que "cuando te dan el diagnóstico tu vida cambia por completo". "Vives muchas emociones y sientes debilidad emocional, pero todo lo que pasa es necesario para luego estar aquí", afirmó Saavedra, que hizo hincapié en la relevancia de la prevención y la promoción de la salud y los estilos de vida saludables. Asimismo, recordó que "cada vez tenemos más casos de supervivencia gracias a las tecnologías y a las terapias más avanzadas".

Por su parte, la Alcaldesa agradeció a la asociación por "hacer posible que nadie tenga que afrontar la enfermedad en soledad". "Vuestro valor reside en cambiar vidas desde la cercanía y el compromiso cotidiano", ensalzó Moriyón, que añadió que "el futuro pasa por la investigación". "Invertir en ciencia es invertir en esperanza: en diagnósticos más precoces, en tratamientos más eficaces y en que cada vez más personas puedan superar la enfermedad y recuperar sus proyectos de vida", culminó.

Tras la velada de este viernes, la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias se centra ahora en los preparativos de la segunda edición de la jornada Mujer y Cáncer, que tendrá lugar en el hotel Abba Playa el 17 de junio. La cita irá de 9.00 a 19.00 horas y abordará "qué pasa después" de la enfermedad. Habrá, por ejemplo, una mesa redonda sobre aspectos psicosociales y ponencias sobre la reinserción laboral, alimentación y menopausia, la importancia del ejercicio físico, las secuelas de los tratamientos oncológicos o la maternidad. También habrá un taller de recuperación de piel.