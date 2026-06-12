Una gijonesa logra la mejor nota posible en la PAU: se llama Lucía Rodríguez y quiere ser astrofísica

Dos de los mejores expedientes de esta PAU se han formado en institutos de Gijón. Uno de ellos, impecable, pertenece a Lucía Rodríguez, del IES El Piles, que ha logrado la machada de sacar un 14 en la PAU entre la fase general y la específica, la máxima nota posible. "Me pilló de sorpresa la noticia, me esperaba muy buena nota, pero nunca esperas sacarlo todo", reconoce Rodríguez que accedió a la prueba con un pleno de dieces en Bachillerato. "Empecé a mirar las cosas tres semanas antes de la PAU y luego bien, bien, me puse la siguiente. Me levantaba todos los días sobre las ocho y media para estudiar", asegura esta joven que aprovechaba los ratos de desahogo para seguir entrenando. "Continué en natación en el Grupo Covadonga, porque me despejaba la cabeza bastante, incluso participé en el Villa de Gijón", explica.

Rodríguez realizó la especialidad científica y quiere acceder a la carrera de Matemáticas y Física, pero con más asignaturas de esta segunda para ir enfocando los tiros para acabar en lo que verdaderamente le gustaría, astrofísica. "Desde finales de 2º de ESO me empezó a interesar un montón el tema del espacio, los agujeros negros, las estrellas…, veo un montón de vídeos en YouTube como de una hora de duración y me encanta. Poder estudiar ese tema que es tan apasionante sería un sueño", reconoce, añadiendo que en la carrera tan solo tendrá una asignatura de esta temática en el último curso y espera realizar el postgrado específico de astrofísica. "Por ahora me gustaría trabajar en investigación y ser profesora de esta materia", desea.

Acerca de la preparación para el examen de selectividad, asegura que "son dos semanas que tienes que estudiar mucho, pero es peor 2º Bachillerato que la PAU". "Todos con los que hablé decían que, incluso esos dos o tres días de examen se lo pasaron hasta bien", comenta entre risas, desvelando que "aunque el objetivo es entrar en la carrera", su ambición por sacar la máxima nota posible le llevó a centrarse al máximo en los exámenes. "Si veo que soy capaz, quiero hacerlo", resume, ejemplificando como su voluntad le ha llevado a ser una de las mejores estudiantes de España.

A escasas centésimas se quedó Mario Villa de rozar también el 14. Con una media de 13,964 en total, en la PAU solventó las pruebas con 10 de nota y solo Educación Física en 1º de Bachillerato le privó del pleno. "Me pareció bastante fácil, en el curso tuvimos exámenes bastante más difíciles que los que hice en la PAU", reconoce el joven del IES Roces, de 18 años y vecino de Montevil, que espera hacer el doble grado de Ciencias Políticas y Derecho en la Universidad de Salamanca. "Iba con margen, porque la nota media para entrar está sobre 11, pero apunté más arriba de lo que necesitaba para asegurar", detalla Villa que, para él, las clases de refuerzo fueron la clave.

Mario Villa y Lucía Rodríguez, este viernes en el Muelle. / Juan Plaza

"En casa, prácticamente, no estudié nada, solo los días de los exámenes. Durante las dos semanas previas, iba al instituto como si fuese lo normal y para no perder la rutina y el ritmo", menciona. Su descanso se lo tomó, "como si fuera ya verano", dibujando en casa y a sus aficiones, "tranquilamente". Al contrario que Rodríguez, Villa es de letras, aunque las Matemáticas no se le dan nada mal. No obstante, centró el foco en Lengua y Filosofía. "Eran más teórica y subjetivas para corregir. No tenía miedo, pero por asegurar la parte teórica", desvela.

En el futuro, se ve trabajando en política, pero en una segunda línea lejos de las cámaras, desarrollando la parte más teórica. "Siempre me interesó la política, en concreto la filosofía política y me apetece mucho aprender más y licenciarme, porque ya empecé estos años a formarme por mi cuenta", relata. Estudiar el doble grado con Derecho fue motivado por "tener más salidas" y no descarta acabar en la docencia, aunque también por el lado de la política.