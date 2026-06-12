Hallan el cadáver de una mujer de 53 años en una piscina de un chalet de Gijón
Los hechos ocurrieron ayer, jueves, sobre las cuatro de la tarde
La autopsia determinará las causas de la muerte, que en un principio se atribuye a causas no violentas
Suceso dramático en Gijón. La Policía Nacional investiga el hallazgo de un cadáver de una mujer de 53 años una vivienda en la parroquia de Somió. El cuerpo de la mujer se encontraba dentro de una piscina. Los agentes de la comisaría de El Natahoyo se dirigieron a la zona para hacerse cargo de las pesquisas.
El cuerpo fue trasladado al Anatómico Forense de Oviedo para hacer la autopisa. En un primer momento, las primeras pesquisas realizadas permiten prácticamente descartar que haya indicios de criminalidad de ningún tipo. El fallecimiento pudo deberse, según indican fuentes oficiales, a un derrame cerebral.
No obstante, estas mismas fuentes explican que será la autopsia la que determine las causas definitivas del deceso. Acudieron los servicios sanitarios también, que nada pudieron hacer para evitar el funesto desenlace. De hecho, la víctima llegó ya sin vida al Hospital de Cabueñes.
La mujer tenía 53 años y respondía a las iniciales V. S. F.
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