Instalan bancos y mesas en el Solarón de Gijón para convertirlo en un "espacio vivo": "Es una muestra de responsabilidad cívica y de compromiso"

Tras la reciente instalación de un nuevo sistema de riego con manguera para el jardín comunitario, los vecinos de la zona acaban de colocar bancos y mesas a lo largo del terreno de el Solarón. Desde la plataforma "Un pulmón para el Solarón" aplauden esta acción e instan al Ayuntamiento a asumir su mantenimiento y conservación.

Los representantes de esta entidad apuntan que "los vecinos han decidido pasar de las palabras a los hechos y asumir de manera colectiva una tarea que corresponde al Ayuntamiento, dotar al espacio de mobiliario que permita su uso y disfrute por parte de la ciudadanía". En ese sentido, celebran esta iniciativa solidaria que permitirá "que las familias, personas mayores, jóvenes y visitantes puedan disfrutar de este espacio, especialmente ahora que llega el buen tiempo", defienden desde "Un pulmón para el Solarón", antes de incidir en que "esta acción demuestra una vez más el compromiso de la ciudadanía con el Solarón y su voluntad de convertirlo en un espacio vivo, accesible y pensado para el encuentro, el descanso y la convivencia".

Para los integrantes de la plataforma, esta iniciativa constituye "un nuevo mensaje claro a las administraciones", haciendo hincapié en que "los vecinos quieren que el Solarón se consolide como una gran zona verde de uso público, un espacio abierto para el disfrute colectivo y para mejorar la calidad de vida de la ciudad". "Es una evidencia de que existe una demanda social real de que el espacio se convierta en un gran parque del centro urbano", aseveran.

Las reacciones de los usuarios

De cara a los planes que hay para este espacio, esta plataforma reitera que "el Solarón debe responder al interés general y no convertirse en una operación urbanística destinada a la construcción de viviendas que beneficiarían únicamente a unos pocos".

Respecto a la compra colectiva de estos bancos y mesas, resaltan que se trata de "un gesto sencillo, pero también una muestra de responsabilidad cívica y de compromiso con la ciudad". "Cuando las instituciones no llegan, la ciudadanía demuestra que es capaz de organizarse para cuidar y mejorar los espacios comunes", culminan.

Tan solo unas horas después de la colocación de este mobiliario, algunos usuarios ya se han sentado en estos bancos. Además, se han llevado una grata sorpresa al encontrarse con un libro sobre cada una de las mesas. "Ha quedado muy bonito. Todas estas novedades sirven para darle vida al Solarón", afirma Eliana Gómez.