Ratifican la condena a un gijonés que distribuía pornografía de agresiones sexuales a niños y bebés

"Desestimar íntegramente el recurso de apelación". Y con la imposición de costas. Esta es la conclusión a la que ha llegado el TribunalSuperior de Justicia de Asturias (TSJA) para ratificar la condena de siete años de cárcel contra un gijonés septuagenario por la difusión de material pornográfico en el que se veían a adultos agrediendo sexualmente a menores de edad, de tres años y de más corta edad.

Este individuo, de 76 años, explicó durante la vista oral celebrada en la sección octava de la Audiencia que utilizaba un sistema digital para "bajar películas de todo tipo, desde infantiles, para mis nietos, como de pesca, caza y cocina". "Nunca intenté hacer daño a nadie, solo veía algo que me agradaba, que eran vídeos de ‘lolitas’", señaló.

Lo cierto es que la investigación permitió hallar en el historial de su ordenador hasta 5.241 archivos descargados de pornografía infantil en la que los menores o bien salían practicando felaciones o bien era agredidos sexualmente por un adulto. En el directorio de su ordenador, señala la sentencia, todavía quedaban 119 vídeos y 187 fotos.

A los siete años de cárcel suma otros seis de libertad vigilada, la retirada de la patria potestad durante cinco años y la prohibición de desempeñar cualquier oficio que implique contacto con menores durante doce años.