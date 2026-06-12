Tres décadas de "esfuerzo, trabajo y alegrías": la Asociación Democrática Asturiana de Familias con Alzhéimer conmemora en Gijón sus 30 años de recorrido

La Asociación Democrática Asturiana de Familias con Alzhéimer del Principado de Asturias (ADAFA) festejó este jueves un acto conmemorativo por sus tres décadas. "Son 30 años de esfuerzo, trabajo, alegrías y también de otros sinsabores", afirmaron desde la entidad, que organizó un encuentro en su sede, ubicada en Moreda, al que acudieron personas que padecen esta enfermedad, familiares, miembros de la directiva, colaboradores o voluntarios. Fue una conmemoración "entrañable", ensalzó Guzmán Pendás, concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación y presidente de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.

Pendás reivindicó la labor de todos aquellos que han formado parte en estos 30 años de ADAFA, una entidad "potente" e integrante del "núcleo motor de este Gijón social que ya es referente para muchas ciudades de España". El edil popular recordó el convenio municipal con ADAFA y señaló que la asociación es reflejo de que colaboraciones de este tipo pueden ofrecer "resultados eficaces para mejorar la vida de las personas".

"ADAFA ha sido capaz de construir una respuesta integral ante la realidad que es el Alzhéimer con sus programas de acogida y orientación, con la atención psicológica, con los grupos de apoyo, con los talleres formativos...", ahondó Guzmán Pendás, que asimismo encomió el trabajo de "sensibilización y divulgación" que realiza la asociación, un "espacio de apoyo y acompañamiento" para quienes sufren la enfermedad y su entorno.

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Al acto conmemorativo acudieron Concha Mena, presidenta de ADAFA Asturias; Rocío Allande, directora general de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria; y Magali Costales, responsable de Instituciones de Caja Rural de Asturias, además de Guzmán Pendás.